「花東快不是畫大餅」　卓榮泰要求縮短部落諮商時間

▲行政院長卓榮泰（左）與交通部長李孟諺（右）赴立法院答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對花東快速公路（花東快）建設進度，行政院長卓榮泰今（11日）宣示，花東快不是「畫大餅」而是「一條直線」，全長170多公里的直線，總經費達到新台幣2555億元，當中還有11個部落的諮商同意須處理，他已要求交通部長李孟諺加強溝通，讓部落理解工程的重要性，讓工期提前完成。

民眾黨立委林憶君今天下午在立法院會質詢時關注花蓮交通建設議題，李孟諺說明，政府持續推動台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），要把快速路網聯通，蘇花安在今年5月14日已經通過環評，現在開始進入設計階段，希望順利在明年底前辦理相關招標，路廊打通後連接國道五號，讓花蓮有安全、快速的道路。

不過，林憶君指出，目前規劃已經落後了2年，請問蘇花安何時能完工通車？過去民進黨選舉時開了很多支票，為什麼至今變成「空頭支票」？卓榮泰說，如果這是一張空頭支票，就不會有5月14日環評初審通過，接下去會做環境影響評估、提出更細部的計畫，「這絕對不是一張空頭支票，我們一起來讓花東鄉親安心，持續往前做，已經在程序當中，現在會一步一步做下去」。

李孟諺進一步說明，花東鐵路雙軌化已經陸續在發包，可以讓花東鐵路提速，現在也把全國最好、最新的車廂都用在花東，從300多個座位提高到500多個。他解釋，對於蘇花安，所有交通建設最需要等待的就是環評，蘇花安環評已初審通過，預計在7月或8月大會正式核定，接著就進入計畫的核定以及設計招標，希望在2025年底陸續有工程來辦理招標。

李孟諺指出，目前還有需要進一步突破的是，還有兩個部落需要諮商同意，部落擔心快速道路經過，會造成部落人口流失，或降低其商機，依照法規規定，在發包前要取得部落同意，這部分還要努力，也是唯一的變數。

林憶君另關注花東快建設進度，李孟諺回應，8月可行性評估報告出來，還要經過一些審查的階段，現在大概有幾個關鍵：一為是否符合投資效益，通常益本比要達到1才會符合；二是預算容納；三是新的快速道路需要進行二階環評，是否能順利核准通過；四是在開工前，沿線174公里共有11個部落，須全部取得諮商同意才能辦理發包，這些變數都是未來要持續突破的地方。

對於林憶君數度批評政府「畫大餅」，卓榮泰強調，「報告委員，這不是大餅，這是一條直線」，全長170多公里的直線，有17個交流道，總經費達到新台幣2555億元，當中還有11個部落的諮商同意須處理。他說，已經交代李孟諺，要加強溝通，希望讓部落理解重大工程的重要性，縮短時間，就能讓工期提前完成，「我們絕對不開空頭支票」。