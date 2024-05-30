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高鐵延伸宜蘭「爭取明年底通過二階環評」　拚核定後11年內完工

▲▼立法院交通委員會及交通部長李孟諺考察宜蘭交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會及交通部長李孟諺考察宜蘭交通建設。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(30日)前往宜蘭考察交通建設，其中高鐵延伸宜蘭案目前已在二階環評階段，交通部長李孟諺表示，他已指示鐵道局爭取二階環評在114年底通過，綜合規劃陳報後接續辦理設計施工，計劃核定後11年內完工通車，屆時南港站到宜蘭只要18分鐘。

立法院交通委員會今考察宜蘭地區交通建設，聚焦「台9線蘭陽大橋改建工程」、「台2線噶瑪蘭橋改建工程」、「北宜高鐵延伸宜蘭辦理情形」、「宜蘭鐵路高架辦理情形」、「蘭陽五漁村推動計畫」、「大湖風景特定區辦理情形」、「台2線石城-頭城5個未拓寬路段」、「台2線石城-頭城自行車道新建」、「西門橋改建」、「台2庚延伸」及「蘇花安（含新設南澳匝道）」等重大工程。

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由於鐵道局正辦理「高鐵延伸宜蘭」、「宜蘭鐵路高架化」等兩項宜蘭地區重大軌道建設計畫，交通部長李孟諺說明，高鐵延伸宜蘭計畫正在辦理綜合規劃及環評二階作業，他已指示鐵道局爭取二階環評在114年底通過，並於綜合規劃陳報後接續辦理設計施工，預計計劃核定後11年內完工通車，屆時南港站到宜蘭只需要18分鐘，大幅縮短台北地區到宜蘭的旅行時間。

▲▼立法院交通委員會及交通部長李孟諺考察宜蘭交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會及交通部長李孟諺考察宜蘭交通建設。（圖／交通部提供）

至於「宜蘭鐵路高架化」，李孟諺指出，鐵路高架化能縫合都市，預估計畫核定後10年可通車，將帶動宜蘭地方整體發展。

另「台9線蘭陽大橋改建工程」及「台2線噶瑪蘭橋改建工程」等辦理進度，公路局指出，兩橋梁皆配合蘭陽溪治理計畫改建提升抗洪能力，其中蘭陽大橋涉及舊橋古蹟保存議題，將積極協商縣府審查保存計畫，台2線噶瑪蘭橋目前辦理環境影響評估，預計113年底通過環評，後續將加速設計及施工等作業。

至於「大湖風景特定區」周邊改善第四期工程將於明(114)年8月底完工；台2庚延伸線也已將人本環境納入綜合規劃考量；「蘇花安計畫」在環評審查及後續提報計畫順利下，交通部將朝121年完工努力。

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