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大陸 大陸焦點 特派現場

陸購物節「真假總裁」搶生意　AI代班：多留言不然我要下崗了

記者魏有德／綜合報導

大陸「618」購物節正式開戰，包括鐘薛高創辦人林盛入駐淘寶直播帶貨、格力電器董事長兼總裁董明珠親自「下海」推銷商品。「總裁」直播帶貨成為新業態外，在新科技的助力下，「直播間」裡也出現不少「AI數位總裁」代打，以京東創辦人劉強東的分身最為出名，「真假總裁」也讓不少消費者看花了眼。

▲京東雲言犀AI數字人團隊在618購物節前提前預告，AI分身將投入2024年購物節直播。（圖／翻攝微博）

▲京東雲言犀AI虛擬人投入2024年購物節直播。（圖／翻攝微博）

《中新經緯》報導，618期間，京東發起了一場特殊的「總裁數字（數位，下同）人直播」活動，超18家品牌總裁化身低價福利官、爆品砍價員等為用戶送上多項重磅福利。參與本次活動的品牌中，500強企業逾半數，格力董明珠、海信胡劍湧、LG李東善、名創優品葉國富、潔麗雅石展承等多位企業創始人或CEO通過京東雲言犀化身數字人下場直播。

▲董明珠親自坐鎮格力電器在抖音上的直播間帶貨。（圖／翻攝中新經緯）

▲董明珠親自坐鎮格力電器在抖音上的直播間帶貨。（圖／翻攝中新經緯）

董明珠本尊親自坐鎮格力直播間帶貨，AI分身則在電商平台代打，開闢多線戰場，目的也只是為了要將自家產品能更多角度的銷售出去，創造利潤。不過，AI數位總裁是否為消費者接受，還需待市場反應觀察。

美團官方酒店民宿類目的直播間也透過AI主播直播，當消費者在直播間內用文字留言詢問，「主播是數字人嗎？」10秒過後，AI主播用口語回覆稱，「我看到有寶寶問我是什麼人，我是一名人工智能，也是一個勤勤懇懇的打工人，希望大家在我的直播間里多多留言，點擊下單，不然我就要下崗了。」

大陸一間酒商相關負責人表示，單個數字人主播的GMV（商品交易總額）並不高，每個數字人單日成交只有幾百元（人民幣，下同），幾百個數字人一個月下來也有上百萬元的流水，「數字人主播上線後，成交轉化率是真人的1.93倍，平均每日GMV相比較真人增長7.5倍。合作一個月後，我們就取消了真人直播。」

▲三星大中華區營銷副總裁吳維的AI分身在電商平台上代班直播帶貨。（圖／翻攝微博）

▲三星大中華區營銷副總裁吳維的AI分身在電商平台上代班直播帶貨。（圖／翻攝微博）

對於電商業態逐漸興起使用AI主播代打的現象，硅基智能CTO林會杰表示，原本製作一個數字人要上百萬元，現在的成本已經降低到幾十或幾百元，「現在製作一個數字人已經不需要針對一個人的形象單獨進行訓練、建模，只需錄製好並上傳視頻，大模型便可以直接驅動生成數字人形象。」

▲劉強東AI虛擬人直播帶貨。（圖／翻攝界面新聞）

▲劉強東AI虛擬人。（圖／翻攝界面新聞）

不過，AI虛擬主播仍存在技術問題待突破，林會杰強調，從本質上來講，AI只是生成了數字人的唇形，畫面中的內容都是錄製而成，所以會出現說的內容和手勢動作、肢體語言不匹配的情況，「在數字人技術中，全身動作的生成、表情驅動生成的問題還沒有解決，需要技術層面的突破。」

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