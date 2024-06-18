　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／新冠併發症上周暴增623例　最小有「未滿1歲童」通報

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情進入第6波Omicron疫情！疾病管制署今（18）日表示，上周（11日至17日）新增通報623例併發症，不但比前一周328多例翻倍成長，還有未滿1歲的重症個案通報，國內疫情持續上升且處流行期。

疾管署今表示，上周新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署監測資料顯示，近4周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1占比分別為60%及54%，為國內主流株，惟近期占比緩降；另KP.2的占比則略升，分別為13%及27%；KP.3占比則持平，分別為9%及5%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，上周接種人次1.3萬，亦較前周1.2萬人次增加8.33%，全國接種率11.40%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.62%、1.63%。

近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署再次提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種；對於65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12周（84天）的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

ET快訊
快訊／國家警報響！　12縣市大雨特報
耳朵癢！她每天挖竟塞住...就醫「罹癌了」
見親妹妹昏倒！　台南男竟扶她回房性侵
快訊／新冠併發症暴增623例　「未滿1歲嬰」重症通報
快訊／松江路女子高處墜落　搶救不治
遭冒名下500筆訂單「住家變八大」　苦主現身！疑兒前女友幹的
外資追捧台積電！　目標價上看1150元
忠孝敦化站男偷拍！　被短裙辣妹一把揪住

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響！12縣市大雨特報　台中山區防暴雨

腸病毒再爆重症！未滿1歲嬰「痙攣+眼睛上吊」　併發腦炎住加護

器官移植生命！全台11088人等待器官捐贈　花蓮慈院宣導簽卡

表演「甩髮舞」的不是蘭嶼人　椰油國小老師開砲：不知在唱什麼

快訊／新冠併發症上周暴增623例　最小有「未滿1歲童」通報

耳朵癢！她每天挖竟塞住...就醫「罹癌了」　醫嘆：很難遇到

台鐵南港調度場都更案開工　引進飯店影城估2029年完工

與25歲「乖乖女砲友」1次就懷孕！19歲打工仔嚇爛求助...網卻笑了

健保財務3階段檢討　石崇良：一般保費6%上限「不可能不打開」

波尼多小旅宿「好客標章」遭拔！觀光署勒令停業　重罰50萬元

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

快訊／國家警報響！12縣市大雨特報　台中山區防暴雨

腸病毒再爆重症！未滿1歲嬰「痙攣+眼睛上吊」　併發腦炎住加護

器官移植生命！全台11088人等待器官捐贈　花蓮慈院宣導簽卡

表演「甩髮舞」的不是蘭嶼人　椰油國小老師開砲：不知在唱什麼

快訊／新冠併發症上周暴增623例　最小有「未滿1歲童」通報

耳朵癢！她每天挖竟塞住...就醫「罹癌了」　醫嘆：很難遇到

台鐵南港調度場都更案開工　引進飯店影城估2029年完工

與25歲「乖乖女砲友」1次就懷孕！19歲打工仔嚇爛求助...網卻笑了

健保財務3階段檢討　石崇良：一般保費6%上限「不可能不打開」

波尼多小旅宿「好客標章」遭拔！觀光署勒令停業　重罰50萬元

中職新人測試會入選名單出爐！3名日籍選手通過

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

破千例！日本致命「食人菌」感染再創新高　6種傳染病全國爆發

快訊／國家警報響！12縣市大雨特報　台中山區防暴雨

女股神加碼大買台積電ADR　狂敲逾3萬股

腸病毒再爆重症！未滿1歲嬰「痙攣+眼睛上吊」　併發腦炎住加護

器官移植生命！全台11088人等待器官捐贈　花蓮慈院宣導簽卡

家暴夫睡夢中遭滾水淋頭！妻再補刀刺破肝腸奪命　2審判決出爐

必應股東會通過配發4.5元股利　下半年插旗基隆、拓展中國市場

公務員裝單身騙砲　陸正妹被「搞大肚子」逼墮胎：我名譽掃地

移美山東妞遊蘭嶼開車掉水溝　見台人徒手抬車5秒脫困驚呆

生活熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

快訊／變天！　2縣市大雨特報

名人堂飯店創辦人娶小50歲嫩妻　經理棄病妻出軌

車鑰匙放抽屜！婆婆拿給小姑「一家南部爽玩3天」

出國帶1小物！日本人狂問「哪裡買的？」　台灣妹驕傲

快訊／11:46花蓮近海規模4.9地震　14縣市有感「最大震度4級」

診所「都是尖叫聲」驚見大蟑螂　醫：啪啪兩聲！任務結束

更多熱門

相關新聞

門診人爆量！醫驚揭「5個發燒4確診」：看診看到虛脫

門診人爆量！醫驚揭「5個發燒4確診」：看診看到虛脫

新冠回歸！醫師程潔菡指出，昨（16）日候診患者一路掛到108號，年齡從10個月到88歲都有，因患者實在太多「看診看到虛脫跟肚子餓」。她PO文示警，門診爆量，很多大人也發燒，其中有不少的新冠確診者。並透露今日門診中明顯發燒（大於38°C）的患者比例約10～20%，5位發燒患者中有4人確診、1人染A型流感。

確診「咳嗽像狗吠」！5月嬰住進加護　醫示警2症狀別拖

確診「咳嗽像狗吠」！5月嬰住進加護　醫示警2症狀別拖

FDA要求更新疫苗　針對KP.2變異株

FDA要求更新疫苗　針對KP.2變異株

國家口罩隊將攜手慈濟做公益　今發表口罩再生利用

國家口罩隊將攜手慈濟做公益　今發表口罩再生利用

10個肺炎住院「一半是新冠」　重症醫示警1族群當心

10個肺炎住院「一半是新冠」　重症醫示警1族群當心

關鍵字：

新冠疫情新冠疫苗疾管署

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面