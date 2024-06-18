快訊／新冠併發症上周暴增623例　最小有「未滿1歲童」通報

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情進入第6波Omicron疫情！疾病管制署今（18）日表示，上周（11日至17日）新增通報623例併發症，不但比前一周328多例翻倍成長，還有未滿1歲的重症個案通報，國內疫情持續上升且處流行期。

疾管署今表示，上周新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署監測資料顯示，近4周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1占比分別為60%及54%，為國內主流株，惟近期占比緩降；另KP.2的占比則略升，分別為13%及27%；KP.3占比則持平，分別為9%及5%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，上周接種人次1.3萬，亦較前周1.2萬人次增加8.33%，全國接種率11.40%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.62%、1.63%。

近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署再次提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種；對於65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12周（84天）的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會。