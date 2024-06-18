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KP病毒占比破2成！新冠新變異株侵台　大陸流行「XDV.1」也現蹤

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內第六波Omicron疫情快速升溫！疾病管制署今（18）日公布最新監測，上周本土併發症增加623例，上升幅度超過90%，在變異株方面，JN.1仍然是主流，但是觀察也發現衍生株「KP病毒」系列的KP.2、KP.3正在逐周上升，占比已經超過2成，疾管署副署長曾淑慧分析疫情威脅性，新變異株傳播力較高，不過觀察並未發現疾病嚴重度有差異，目前研究也顯示XBB疫苗具有保護效益。

新冠再次進入流行，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增623例COVID-19本土確定病例（併發症）另增38例死亡，都較前一周翻倍上升。

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監測也發現，近四周本土變異株仍以JN.1占60%為主流，但是近期占比有緩降趨勢，KP病毒系列的KP.2的占比達13%、KP.3達9％，兩者合計占比超過2成。李佳琳說，這2個衍生株有逐周上升趨勢。此外，在中國、香港近期上升快速的XDV.1，疾管署監測在本土占比也達到10%，躍居第三位，疾管署還會持續監測變異株流行趨勢。

▲▼新冠肺炎疾情評估。（圖／疾管署提供）

▲新冠肺炎疾情評估。（圖／疾管署提供）

不過變異株也造成很多民眾憂心新冠XBB疫苗、抗病毒藥物是否有效。曾淑慧以國內外研究與世衛組織、美國CDC對疫情評估進行說明，相關研究都顯示主流變異株JN.1（包含衍生變異株KP.2,KP.3等）因具有「免疫逃脫」能力、細胞的親和力也增加，造成整體社區傳播效率提高。

在疾病嚴重度方面，WHO表示，目前流行的JN.1、KP.2、KP.3等變異株，並無觀察到與過去變異株在疾病嚴重度有差異。美國CDC收集18歲以上住院病人進行分析，比較罹患JN.1與XBB個案，兩者在包含插管、氧氣使用、ICU、死亡等疾病嚴重度指標上無差異。另國際研究顯示目前核准之抗病毒藥物、XBB疫苗也仍維持有效。

疾管署提醒，目前的XBB疫苗以及抗病毒藥物對這些變異株也都具有效果，尤其接種XBB疫苗是能減少感染後發生重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種；對於65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12周（84天）的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力。

疾管署強調，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

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