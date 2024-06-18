連爆2起「未滿1歲嬰」新冠重症　2天內轉為呼吸急促、併發肺炎





▲疾管署防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情重新進入流行且升溫中！疾病管制署今（18）日公布上周國內新增623例本土併發症個案，還一口氣確認2起未滿1歲嬰兒重症，防疫醫師林詠青表示，個案一開始都是發燒、咳嗽、有痰，發病後1~2天轉為呼吸困難、急促，就醫檢查確認併發肺炎，收治加護病房。

疾病管制署今（18）日表示，國內疫情上升且處流行期，上周（6/11-6/17）新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6/10-6/16）新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詠青說明，上周新冠感染併發重症有2人是小於1歲個案，其中一名是南部3個月大的男嬰，沒有潛在疾病，未達接種疫苗年齡，6月中旬出現發燒、咳嗽有痰、流鼻水症狀，隔天出現呼吸困難、呼吸喘，家人緊急帶往就醫，新冠快篩陽性，X光肺炎狀況，且有呼吸窘迫，收治加護病房，治療過程中逐漸改善，住院第五天康復出院。

至於另外一名個案，林詠青指出，是中部8個月大男嬰，沒有潛在疾病、沒有打疫苗，6月上旬出現近40度高燒，咳嗽有痰，流感、腺病毒快篩皆陰性，隔天發燒症狀持續，還出現呼吸急促、活動力食慾下降，再次就醫發現有低血氧，新冠快篩PCR陽性，X光顯示雙側肺炎，因為呼吸窘迫收治加護病房，住院5天出院；疫調顯示，同住家人有上呼吸道症狀。

疾管署再次提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種；對於65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12周（84天）的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會，