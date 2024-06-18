懶惰又聰明！只有3星座才能抓到的「完美平衡」他們的天職就是薪水小偷

▲想當「薪水小偷」？先看看自己的星座有沒有上榜！（圖／unsplash，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在日復一日的忙碌職場生活中，每個人總是會有想要偷懶的時候，不過《星座好朋友》發現，在十二星座之中，有三個「表現」最搶眼的星座，他們的偷懶技巧可以說是獨步天下。而且他們即使偷懶，但也都能確保工作皆有一一完成，讓長官不僅抓不到把柄，還會覺得他們很好用，「薪水小偷」可以說就是他們的天職無誤！

TOP 3 水瓶座

如果「薪水小偷」有排名，水瓶座一定可以擠進第三名！水瓶座通常給人的印象往往是Chill又瀟灑，對任何事情總是無所謂的樣子。的確，害怕麻煩的他們在面對瑣碎的事物時，總是無法提起勁，也時常產生想要逃避的念頭。但畢竟是重要的公事，所以通常快碰到死線前，他們就能以最高效率、遊刃有餘地開始動作，而且事情都能如期完成。

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其實，水瓶座的偷懶，往往是因為對某件事情缺乏興趣，然而聰明又不敢把事情搞砸的他們，其實早就在腦中盤算好這些事可以如何完成，看似偷懶，卻早早在心中盤算好了一切，可以說是偷懶界的翹楚。

TOP 2 天秤座

要說把「薪水小偷」當得光明正大的星座，絕對就只有天秤座了！懶散起來根本沒有要藏的他們，也很擅長為自己找到偷懶的理由，即使是微不足道，例如手指頭割傷、鄰居家吵架等枝微末節的小事，都能被他們拿來當做請假，或是因此需要延後進度的理由。而且或許是天性的魅力使然，這些藉口都可以讓他們演繹成最完美的理由！

不過，他們在偷懶的同時，其實也會確保自己的行為不會影響他人，例如就算是把工作延後進度，他們也都算好了時間並不會真的導致個人、團隊或公司利益有損，他們仍會在最緊繃的時間內將自己的工作完成，因此他們的偷懶技巧可以說是非常到位。

TOP 1 射手座

最後，穩坐「薪水小偷」寶座的星座就是射手座無誤！被大家戲稱「常常找不到人」的射手座，偷懶的方式也是我行我素，他們的熱情與冒險精神，只會全力以赴用在自己感興趣的事物上，對他們來說，再沒有什麼是比要他們完成不喜歡的事，還更令他們煩躁的了！想當然，他們寧願拖延到最後一刻也不願意乖乖做完。

但是，一旦他們認真起來，他們的爆棚效率絕對會讓看不好他們的人驚訝。身為射手座，他們會在該努力的時候讓所有人看到他們的認真，但該偷懶的時候，他們也是完全沒在客氣的。

從這三大星座可知，想當「薪水小偷」也不是這麼簡單的事！畢竟他們的共同點就是，在偷懶的同時也要確保工作漂亮完成，目標想成為一個真正高竿的「薪水小偷」？那就得向他們偷師一下既懶散又認真的絕妙心法了。