睡眠姿勢對健康影響大！往不同方向側睡還會影響胎兒與消化

▲睡姿其實比你想的還重要，微小的變化就能對睡眠以及隔天的心情與狀態產生影響！（圖／unsplash，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

要怎麼才可以睡得一夜好眠，可能是所有上班族的心聲！從熱牛奶吃到鎂或酵素，但都沒有明顯效果嗎？或許這時候可以思考一下，會不會其實是自己的睡姿影響了睡眠品質！國外網站《BrightSide》就指出，其實睡姿的選擇比想像中還要重要，微小的變化就能對睡眠以及隔天的心情與狀態產生影響，甚至還能透露出某些不為人知的個性特點！？

側睡

你是側睡人嗎？如果是的話，那麼你可能已經在無意中幫自己選擇了一種能減少打呼並且改善消化的睡姿了！然而，如果你習慣往右側睡，就要注意了，《BrightSide》表示，這個方向可能會加重胃酸倒流的情況。反之，左側睡則可能有助於降低胃酸並促進消化。女性在懷孕期間，左側睡則能有助於提升母親和胎兒的健康，減輕胃灼熱和子宮壓力，並促進血液流動。

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《BrightSide》也透露，對於側睡的人來說，如果習慣把膝蓋彎曲入睡，代表可能是一個冷靜且可靠的人，能夠無所畏懼地面對未來，即使起床發現迎接自己的是壞天氣，也能保持積極的態度，並輕鬆適應生活中的變化。

如果更喜歡胎兒式的睡姿，那個性上可能就是一個需要他人保護、理解和同理的人。這種蜷縮的方式可能代表著想要逃避世界的挑戰，不過這類人的才能和潛力，應該能在繪畫、跳舞或寫作等創意追求上得到展現。

仰睡

如果你精挑細選了可以幫助睡眠更深層的床墊，仰睡的好處就在於能讓床墊發揮應有的功能，可以幫助你更好入眠。但如果你患有阻塞性睡眠呼吸中止症，可能就會發現仰睡容易影響呼吸道阻塞，因此導致呼吸困難。

《BrightSide》分析，仰睡的人通常是一個積極且享受生活的人，並且喜歡在聚光燈下茁壯成長。仰睡的人也善於交際，喜歡和別人相處在一起，在工作上也擅長以決心和毅力處理各種交辦的任務，並且始終選擇誠實待人，是個性相當分明的族群！

士兵型睡姿

身邊應該或多或少都有聽過家人朋友有奇妙的睡姿，例如習慣把雙手放在身體兩側，雙腳伸直彷彿士兵立正的睡姿。擁有這樣睡姿的人，很有可能是一個適應性很強的人，並且有明確的人生目標和堅定的心態來實現這些目標。這類的人遵守紀律、一絲不苟，對自己也有很高的要求。

習慣單腳打開的睡姿

如果你睡覺時習慣單腳抬起，那麼《BrightSide》認為個性上極有可能是一個擁有冒險精神和不可預測的人。這樣的人可能情緒變化很快，也容易會讓周圍的人感到困惑。這樣的性格可能也容易導致在做決定時遇到困難、猶豫不決，所以潛意識其實傾向於在工作和生活中追求穩定和平靜。

趴睡

習慣趴著睡覺的人可能會發現，這種姿勢能緩解阻塞性睡眠呼吸中止症和慢性打鼾，但其實這個睡姿治標不治本，而且也可能導致頸部和下背部緊繃，尤其如果床墊偏軟，更可能導致拉傷，也可能會影響脊椎排列，導致側彎或脊椎與骨盆歪斜。

不過如果你是趴著睡覺，而且習慣把手臂和腿張開來的話，個性上很可能是一個領導者。做事情時很衝動也很主動，但同時也會確保自己的個人與職場生活都能掌握得井然有序。這類的人也喜歡提前計劃一切，不喜歡意外，《BrightSide》也認為這類人的毅力和責任感會為自己取得巨大的成功。