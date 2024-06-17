今「金星水星」雙入巨蟹　5星座迎好運

▲金牛座穩定提升，生活幸福。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

金水星象輪轉！塔羅牌老師艾菲爾分享，金星和水星在今天雙雙進入巨蟹座，巨蟹座、處女座、天蠍座、雙魚座、金牛座迎好運。

巨蟹座：感情升溫，家庭幸福

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隨著金星和水星進入你的星座，你的情感生活將迎來一次美好升溫，你會發現與伴侶之間溝通更加順暢，彼此之間的理解與支持也日益增強。這段時間你們可能會計劃一場浪漫旅行，或共同參與一些家庭活動，這些都將加深你們的感情連結。

此外，家庭氛圍也會變得更加和諧，與家人之間互動更加溫馨融洽，無論是共進晚餐還是簡單家居布置，這些生活中的小細節都將為你帶來滿滿幸福感。

處女座：事業發展，職場順利

金星和水星的能量將大大提升你的事業運，在這段時間內，工作表現將會有顯著提升，無論是創意火花還是解決問題的能力，都會讓你在職場上脫穎而出。你的領導和同事將對你的能力有更高評價，可能會有升遷或加薪機會。

此外，你的人際關係也會變得更加和諧，與同事之間溝通更加順暢，合作也更加愉快。在生活的細節上，你可能會參加更多職場活動或培訓，這些都將進一步提升你的專業技能和職場競爭力。

天蠍座：財運亨通，投資成功

隨著金星和水星進入，你的財運將會迎來一個高峰期，這段時間無論是正職收入或投資理財，都會有不錯的收益。你可能會發現一些絕佳投資機會，並且有望在短時間內獲得可觀的回報。

同時你對金錢的管理和規劃也會更精明，避免不必要的開支和損失。在生活細節上，你可能會進行一些理財規劃調整，或參加一些投資講座，這些都會幫助你更好管理財務，實現財務自由目標。

雙魚座：創意爆發，藝術靈感

金星和水星的影響將為你帶來無盡創意和靈感，這段時間你的藝術天賦將得到充分發揮，無論是繪畫、音樂或寫作，都會有源源不絕靈感湧現。你的創意作品將受到大家讚賞，甚至可能在專業領域獲得更多認可。

生活中，你可能會參加更多藝術活動或展覽，這些都會激發你的創作靈感，讓你在藝術道路上越走越遠。此外，你的情緒表達也會變得更加細膩和動人，讓人際關係更加和諧。

金牛座：穩定提升，生活幸福

金星和水星進入，將為你帶來穩定和幸福的生活，在這段時間內，你的生活品質將會有顯著提升，你可能會在家庭布置和個人嗜好上，投入更多精力，享受更舒適和舒適的居家生活。

你的感情生活也會更加穩定，與伴侶之間關係變得更加親密和諧。工作上，你的努力將會得到應有回報，無論是收入或職位，都會有所提升。生活中的小細節，如一頓精心準備的晚餐或浪漫約會，這些都將為你帶來無盡幸福感。

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