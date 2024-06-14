美國好市多「7商品」最常被偷！失竊排行榜曝　損失近百萬

▲好市多曼哈頓分店最常遭竊排行榜曝光。（圖／資料照）



記者王佩翊／編譯

美國自疫情後，零售店搶劫、竊盜問題越發嚴重，而大型量販店好市多（Costco）也不堪其擾。好市多在紐約曼哈頓唯一的一家分店就面臨嚴重的偷竊問題，甚至公開了店內「7大遭竊排行榜」，品項不只有高價單品，甚至連低價商品也成為小偷的目標。

根據《紐約郵報》報導，網路論壇Reddit近日出現一個討論串，其中有網友揭露，許多不肖分子會順手牽羊，帶著「戰利品」回家，並公開了好市多紐約曼哈頓分店的庫存損失。

文中一張照片疑似拍攝於店內員工區域的，而照片中的公告則列出了該店最常被偷的物品損失情況，總損失超過上萬美元。

照片顯示，讓曼哈頓好市多損失最慘重的正是Dyson無線吸塵器，損失金額高達6210美元（約新台幣20.1萬元）。其次是吉列男士刮鬍刀，損失金額為6189美元（約新台幣20萬元）。

儘管對大多數人來說，要將一整包廚房紙巾塞進衣服裡且不被店員發現非常困難，但是根據統計，好市多自有品牌Kirkland的廚房紙巾經常被大量偷竊，損失金額高達5021美元（約新台幣16.2萬元）。

此外，電池和維他命也極度受到小偷「青睞」。光是金頂的AA電池損失就有3527美元（約新台幣11.4萬元）、AAA電池損失2916美元（約新台幣9.4萬元）；善存女性維他命損失3407美元（約新台幣11萬元）、自然之寶D3維他命損失1694美元（約新台幣5.4萬元）。

事實上，好市多的顧客必須付費加入會員才能入店消費，且在離場前，都會有店員拿著單據檢查購買物品，然而面對如此大的失竊率，也讓網友驚呼，這些人究竟是如何將體積超大的吸塵器和廚房紙巾偷走。

遺憾的是，與全美零售業面臨的猖狂盜竊問題相比，曼哈頓好市多僅僅是冰山一角。根據全國零售聯盟（National Retail Federation，NRF）統計，美國主要零售商光是在2022年就因偷竊和員工盜竊損失高達1120億美元（約新台幣3.6兆元），比2018年的506億美元（約新台幣1.6兆元）還多出整整一倍。