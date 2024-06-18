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快訊／國家警報響！12縣市大雨特報　台中山區防暴雨

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▲大雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署14:10針對12縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(18)日彰化以北、南投、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

氣象署14:15也針對台中、南投發布大雷雨即時訊息，時間將持續1個半小時。氣象署指出，台中市、南投縣大雷雨持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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▲▼大雨特報、大雷雨。（圖／氣象署）

▲大雨特報。（圖／氣象署）

另外，氣象署14:15針對台中頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警。氣象署提醒，持續時間至16時15分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報
影響時間：18日白天
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣
 

大雷雨即時訊息
示警區域
台中市：東勢區、新社區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
南投縣：埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉

▲▼大雨特報、大雷雨。（圖／氣象署）

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）

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