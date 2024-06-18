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午後雷雨彈又急又大「下到發紅」　周五起全台酷熱

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨機率高，中央氣象署指出，未來一周屬於高溫悶熱的天氣型態，今（18日）到周四有午後雷陣雨，雖然局部但下得很急，甚至有大雨；周五到周日太平洋高壓勢力影響，午後雷陣雨區域變少，但高溫更明顯。

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲今日到周四有午後雷陣雨，甚至帶來局部大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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氣象署簡任技正伍婉華說，最近有道梅雨鋒面從日本西南方經北方海面到廣東，是離台灣最近的時候，東南方則是太平洋高壓範圍，預估未來太平洋高壓向西北伸展，也就是周三北方鋒面稍微遠離，周五開始受到太平洋高壓影響。

她指出，今起到周四降雨主要是午後雷陣雨型態，西半部、東北部、東部及東南部山區會有午後雷陣雨，金門馬祖斷續有雨，今午後預估在大台北地區、東北部及中部以北山區有局部大雨，到明、後天午後雷陣雨區域縮小。

▲▼未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，周五到周日受到太平洋高壓影響，午後雷陣雨變少，溫度明顯回升，今天各地悶熱，西半部及東南部高溫33度，東北部、金門及澎湖則有31度高溫，馬祖約28度左右，周五到周日各地高溫更明顯，西半部跟東南部35度左右。

伍婉華說，台東因為焚風出現36度高溫，今天台東可能還有焚風，氣象署也發布橙色高溫預警，連續第8天高溫出現。她提醒，大台北盆地、西半部內陸近山區及花東縱谷容易出現高溫，氣象署也會發布高溫資訊。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO衛星雲圖，指台灣海峽上有個長軸超過500公里的橢圓形紫色區塊，被稱為「中尺度對流複合體」的強對流系統，網友擔心影響台灣天氣。對此，伍婉華說，這種系統生命期數小時到數十小時左右，目前已經減弱。

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