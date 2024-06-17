　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天3地防雷雨！一圖秒懂「北部飆高溫」時間點

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲未來天氣持續高溫炎熱，大台北及花東縱谷上看36度高溫。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續炎熱，中央氣象署表示，未來一周炎熱，大台北及花東上看36度高溫，但明天清晨至上午西半部有短暫陣雨，大台北、東半部因午後熱力發展，可能有局部大雨發生。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則指出，周三起正式出梅，進入夏季天氣，降雨越來越少。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天鋒面接近台灣，大氣不穩定，因此清晨至上午西半部地區有短暫陣雨，白天各地多雲，可以見到陽光，感受上高溫炎熱，午後因為熱力發展，在大台北、東北部及中部以北的山區，可能有局部大雨發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周三到周四是轉變期，太平洋高壓逐漸增強、鋒面往北抬，大台北及中部以北及各地山區有午後雷陣雨。周四起降雨範圍減少，雨勢變得短暫，雲量減少，環境吹南風，周五到周日都是晴朗穩定。

溫度方面，黃恩鴻說，未來一周留意高溫，各地普遍33至35度，大台北盆地、花東縱谷可能有高溫燈號，出現36度的高溫。周四之前，馬祖、金門易有低雲或霧，影響能見度，東南部則有焚風發生機率。

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

「天氣風險 WeatherRisk」指出，從這周預報資料來看，即將準備要結束今年的梅雨，進入正式的夏季型天氣，不過這中間還是有逐漸變化的過程。周一到周二受鋒面前方西南季風的影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方及山區午後有局部熱對流雷雨機會，局部單點出現短時較大雨勢的可能性。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，周三到周末隨著太平洋高壓西伸增強，台灣逐漸擺脫原本鋒面前方的西南風環境，改為受到太平洋高壓外圍偏南風的影響，天氣也將會跟著轉變為更夏季型態，上午各地多雲到晴，午後山區以及局部地區有短暫雷雨的機會，整體來說天氣將會越來越穩定，降雨越來越少。

▲▼ 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲周三到周末隨著太平洋高壓西伸增強，降雨越來越少，天氣變穩定。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

「天氣風險 WeatherRisk」表示，短時間來看，南方海面上仍會比較平靜，熱帶擾動發展的條件不佳，可能要等到6月下旬之後，等太平洋高壓北抬至足夠北邊的位置，熱帶洋面讓出的空間才有利於擾動或颱風的醞釀，暫時不必擔心馬上會有颱風，持續觀察留意就好。

ET快訊
韓啦啦隊女神挑戰台灣小吃驚「是炸烏龜？」　咬一口變臉
梧桐妹「胸前開3洞」超辣！　賈靜雯按讚力挺
永和警林佑政執勤突倒地　搶救33天離世
挖到遺跡停工！台積電：配合主管機關規定
快訊／台中男陳屍屋內多天　已出現屍斑
新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣　2電動休旅有望
快訊／俄媒：普丁確定18、19日出訪北韓！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哨兵模式啟動！緊身女「貼上特斯拉鏡頭」離開　千人重刷影片朝聖

老妹每天「跟男友視訊掛睡」　同床姊崩潰：我沒穿內衣欸

挖到遺跡停工！台積電回應了

明天3地防雷雨！一圖秒懂「北部飆高溫」時間點

至少生1孩！有多少錢「才算普通家庭」　答案爆殘酷

苗栗鯉魚潭水庫蓄水率99.9%　鋸齒瀑布美景睽違250天再現

3D眼科手術顯微鏡技術助定位校正 降低光源傷害！醫生精準開刀眼科患者更安心

傳大陸民航機飛越金馬上空　民航局：未進入我方所轄管制區

金星結合水星加持！「5星座」好運爆棚　爽升官加薪發大財

佛心早餐店阿嬤病倒「暫停營業」　網盼早日出院：不要太操勞

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

哨兵模式啟動！緊身女「貼上特斯拉鏡頭」離開　千人重刷影片朝聖

老妹每天「跟男友視訊掛睡」　同床姊崩潰：我沒穿內衣欸

挖到遺跡停工！台積電回應了

明天3地防雷雨！一圖秒懂「北部飆高溫」時間點

至少生1孩！有多少錢「才算普通家庭」　答案爆殘酷

苗栗鯉魚潭水庫蓄水率99.9%　鋸齒瀑布美景睽違250天再現

3D眼科手術顯微鏡技術助定位校正 降低光源傷害！醫生精準開刀眼科患者更安心

傳大陸民航機飛越金馬上空　民航局：未進入我方所轄管制區

金星結合水星加持！「5星座」好運爆棚　爽升官加薪發大財

佛心早餐店阿嬤病倒「暫停營業」　網盼早日出院：不要太操勞

哨兵模式啟動！緊身女「貼上特斯拉鏡頭」離開　千人重刷影片朝聖

陸網紅「神社撒尿」惹怒官方！日本撤銷11家中國旅行社簽證代辦權

Skoda新一代Kamiq 1.5TSI試駕！小改款進化有感、入門休旅配備齊

大航商：以哈停火不會立即復航紅海　保險業估有業者當先鋒

范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q

蔬果吃不夠易致癌！營養師曝「飲食口訣」 　跟著吃超健康

韓啦啦隊女神挑戰台灣小吃驚「是炸烏龜？」　咬一口變臉：不喜歡

前阿肯色州長赫卡比率團訪台　協助大同進軍美國重電市場

永和警執勤突倒地搶救33天離世　分局長率隊致敬：任務結束

老妹每天「跟男友視訊掛睡」　同床姊崩潰：我沒穿內衣欸

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

台積電挖到遺跡「停工」！PTT吃驚：歷史系的復仇

發票中4000「1原因」銀行不給換！店家也拒幫忙

海底撈「用餐遇4狀況」　她再也不去！網嘆服務變差

請人去前女友婚禮翻桌「1桌給1萬」！準新娘幽默回應

未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

「1縣市」沒存在感被逆噴！農民總存款破200億

台中超強雙胞胎　會考都拿5A10+上中一中

噁男火車上突坐她旁邊　下秒「掏棒狂甩」

快訊／對流旺盛！2縣市大雨特報　下到晚上

夜市「1小吃」公認最盤　老闆怒貼公告：可以不買

宮廟價目表「夜間卡陰」加收6百　醫一看搖頭

6年前遊陸被挖爆氣！網揪2關鍵「槓上波特王」

更多熱門

相關新聞

午後雷雨彈連3天「下最猛地區」曝　周四大台北飆極端高溫

午後雷雨彈連3天「下最猛地區」曝　周四大台北飆極端高溫

中央氣象署指出，今(17日)到周三受鋒面影響，中部以北、宜蘭花蓮及各地山區都有午後雷陣雨，特別在大台北及東北部可能有局部大雨出現，周四之後水氣減少，高溫出線機率越來越高，大台北盆地、花東縱谷都有極端高溫發生的機率，慎防熱傷害。

梅雨掰掰！　本周「正式入夏」更熱了

梅雨掰掰！　本周「正式入夏」更熱了

今再防「西北雨」　變天熱區曝

今再防「西北雨」　變天熱區曝

未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

快訊／雨勢升級！13縣市豪大雨特報　防雷擊強風

快訊／雨勢升級！13縣市豪大雨特報　防雷擊強風

關鍵字：

天氣高溫梅雨夏季氣象署

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

樂天女孩琳妲「分手才認愛」！

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面