明天3地防雷雨！一圖秒懂「北部飆高溫」時間點

▲未來天氣持續高溫炎熱，大台北及花東縱谷上看36度高溫。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續炎熱，中央氣象署表示，未來一周炎熱，大台北及花東上看36度高溫，但明天清晨至上午西半部有短暫陣雨，大台北、東半部因午後熱力發展，可能有局部大雨發生。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則指出，周三起正式出梅，進入夏季天氣，降雨越來越少。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天鋒面接近台灣，大氣不穩定，因此清晨至上午西半部地區有短暫陣雨，白天各地多雲，可以見到陽光，感受上高溫炎熱，午後因為熱力發展，在大台北、東北部及中部以北的山區，可能有局部大雨發生。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周三到周四是轉變期，太平洋高壓逐漸增強、鋒面往北抬，大台北及中部以北及各地山區有午後雷陣雨。周四起降雨範圍減少，雨勢變得短暫，雲量減少，環境吹南風，周五到周日都是晴朗穩定。

溫度方面，黃恩鴻說，未來一周留意高溫，各地普遍33至35度，大台北盆地、花東縱谷可能有高溫燈號，出現36度的高溫。周四之前，馬祖、金門易有低雲或霧，影響能見度，東南部則有焚風發生機率。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

「天氣風險 WeatherRisk」指出，從這周預報資料來看，即將準備要結束今年的梅雨，進入正式的夏季型天氣，不過這中間還是有逐漸變化的過程。周一到周二受鋒面前方西南季風的影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方及山區午後有局部熱對流雷雨機會，局部單點出現短時較大雨勢的可能性。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，周三到周末隨著太平洋高壓西伸增強，台灣逐漸擺脫原本鋒面前方的西南風環境，改為受到太平洋高壓外圍偏南風的影響，天氣也將會跟著轉變為更夏季型態，上午各地多雲到晴，午後山區以及局部地區有短暫雷雨的機會，整體來說天氣將會越來越穩定，降雨越來越少。

▲周三到周末隨著太平洋高壓西伸增強，降雨越來越少，天氣變穩定。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

「天氣風險 WeatherRisk」表示，短時間來看，南方海面上仍會比較平靜，熱帶擾動發展的條件不佳，可能要等到6月下旬之後，等太平洋高壓北抬至足夠北邊的位置，熱帶洋面讓出的空間才有利於擾動或颱風的醞釀，暫時不必擔心馬上會有颱風，持續觀察留意就好。