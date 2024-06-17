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午後雷雨彈連3天「下最猛地區」曝　周四大台北飆極端高溫

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▲今起到周三留意午後雷陣雨，大台北、東北部可能有局部大雨出現。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今(17日)到周三受鋒面影響，中部以北、宜蘭花蓮及各地山區都有午後雷陣雨，特別在大台北及東北部可能有局部大雨出現，周四之後水氣減少，高溫出線機率越來越高，大台北盆地、花東縱谷都有極端高溫發生的機率，慎防熱傷害。

氣象署預報員黃恩鴻說，今、明2天仍然在鋒面前緣吹南南西風，目前鋒面位置在台灣北邊、浙江海面附近，水氣比較多雲量也比較多，所以天氣不穩定，從清晨到上午整個西半部都有局部陣雨，主要雨帶在北邊及東北側外，累積零星雨量約在10毫米或以下。

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▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣，黃恩鴻表示，到周三高壓逐漸增強、鋒面往北移動，周四到周日這段時間轉為高壓主導影響，天氣越來越穩定，鋒面北吹到華北華中一帶，台灣高溫炎熱，午後降雨發展也會減緩，僅有些局部短暫陣雨。

他說，今天到周三要留意午後雷陣雨，今天主力在中南部山區有局部大雨出現，明後天在中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區，都會有午後雷陣雨，特別在大台北、東北部及中部以北山區有局部大雨出現，下午外出記得攜帶雨具。

黃恩鴻指出，周四後受到太平洋高壓影響，天氣變穩定，水氣減少，僅有午後零星短暫雷陣雨，整體降雨範圍縮小，雨勢變得更為短暫。

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻表示，今天到周三前雖然局部有降雨情形，沒下雨感受悶熱 ，各地普遍高溫32至34度，局部留意極端高溫，東南部今、明天有焚風發生機率。

他說，周四之後高壓影響，整個大氣沉降，高溫出現機率越來越高，各地普遍在33至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷都有極端高溫出現 ，周四到周日外出做好防曬補充水分，慎防熱傷害。

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