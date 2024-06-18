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今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今午後雷陣雨下最大！中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天午後大台北地區、宜蘭、中部以北山區有局部大雨機率。氣象專家吳德榮則說，下周南海有颱風生成機率滿高的，但即便成颱也不影響台灣。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨至上午西半部有零星雨勢，午後中部以北、花蓮以北有雷陣雨，中部以北山區、大台北和宜蘭有局部大雨機率；周三午後雷陣雨區域以及局部大雨區域，和今有些類似，但今雨勢相對較大。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，太平洋高壓逐漸增強，周四午後局部大雨區域慢慢減少；周五到下周一隨太平洋高壓增強，大部分地區偏多雲到晴，午後局部降雨變得零星。

吳德榮在《三立準氣象》提到，根據最新美國模式模擬下周一早上8時地面圖，可看出在南海有個熱帶擾動正在醞釀，有機會成為颱風，而同時間的歐洲模式地面圖，也可看到有熱帶擾動正在醞釀，所以下周南海有颱風生成機率滿高的。

吳德榮表示，但以當時環境來看，太平洋高壓已經壟罩台灣，熱帶擾動在太平洋高壓東南側，導引氣流往廣東、海南島一帶，因此即便成颱也不會影響台灣。

對於下周是否可能有颱風生成，劉沛滕指出，隨著太平洋高壓增強，在高壓南側的南海以及菲律賓東方海面，可能有低壓擾動出現，目前在模式稍看到一點訊號，但沒比較明顯跡象，還要再觀察。

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