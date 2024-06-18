　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東職校開冷氣要「使用者付費」　每節預付「107元」掃碼就可以吹

▲廣東惠州經濟職業技術學院。（圖／翻攝微博）

▲廣東惠州經濟職業技術學院。（圖／翻攝學校官網）

記者魏有德／綜合報導

廣東惠州經濟職業技術學院一名學生近日透過社群反映，在教室上課吹中央空調要掃碼付款才能使用，一節課約24元民幣（約107元新台幣，下同），引起外界關注。對此，該校工作人員回應稱，每節課需交電費24元的消息不符合實際情況，該學生只是預付，「課程結束根據最後結算會把剩餘錢退回。」

▲廣東惠州經濟職業技術學院。（圖／翻攝微博）

▲學生反映在教室上課須掃碼付費才能吹冷氣。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，該名工作人員解釋，之前學校教室沒有空調設備，為了提供舒適的學習環境，學校在所有課室安裝了需掃碼支付的空調設備，「因為學校沒有空調用電費用的預算，電費對學校來說是一筆很大的支出，因此，學校決定通過收取空調費的方式，來分攤這一成本。」

該名工作人員強調，上一節課45分鐘，一班教室電費約2.5元左右，一百多人的大型階梯教室總費用也不會超16元，「費用是由班級支出還是採取其他方式，學生們可自行協商，多個班共用一個教室的情況，建議各班輪流支付。」

據了解，大陸部分高校的收費標準中，是依照學生自願、誰受益誰付費的原則，在學生宿舍內衍生出的超定額水電費、電話費、上網費等，由學生自行負擔，但教室要向學生收取冷氣費的，並不多見。

ET快訊
耳朵癢！她每天挖竟塞住...就醫「罹癌了」
見親妹妹昏倒！　台南男竟扶她回房性侵
快訊／新冠併發症暴增623例　「未滿1歲嬰」重症通報
快訊／松江路女子高處墜落　搶救不治
遭冒名下500筆訂單「住家變八大」　苦主現身！疑兒前女友幹的
外資追捧台積電！　目標價上看1150元
忠孝敦化站男偷拍！　被短裙辣妹一把揪住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公務員裝單身騙砲　陸正妹被「搞大肚子」逼墮胎：我名譽掃地

福建客家第一宗祠泡在洪水裡　空拍畫面曝：兩側房屋坍塌只剩正堂

廣東職校開冷氣要「使用者付費」　每節預付「107元」掃碼就可以吹

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

狂點外送2101次！男客同一間餐廳「連吃5年」　老闆也震驚：懂吃

南暴雨北乾旱！邯鄲玉米地現1公分裂縫　農民凌晨3點起床抽井水救急

要跟大陸看齊　李家超：港交所9月23日實施惡劣天氣下不停市

網傳「蝦皮」深圳研發部員工猝死　內部通知：搶救無效離世

港府宣布港交所「惡劣天氣不停市」　李家超：看齊上海、深圳

中國會用「致命性」武器打擊菲船艦？ 北京：對挑釁予以堅決應對

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

公務員裝單身騙砲　陸正妹被「搞大肚子」逼墮胎：我名譽掃地

福建客家第一宗祠泡在洪水裡　空拍畫面曝：兩側房屋坍塌只剩正堂

廣東職校開冷氣要「使用者付費」　每節預付「107元」掃碼就可以吹

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

狂點外送2101次！男客同一間餐廳「連吃5年」　老闆也震驚：懂吃

南暴雨北乾旱！邯鄲玉米地現1公分裂縫　農民凌晨3點起床抽井水救急

要跟大陸看齊　李家超：港交所9月23日實施惡劣天氣下不停市

網傳「蝦皮」深圳研發部員工猝死　內部通知：搶救無效離世

港府宣布港交所「惡劣天氣不停市」　李家超：看齊上海、深圳

中國會用「致命性」武器打擊菲船艦？ 北京：對挑釁予以堅決應對

快訊／國家警報響！12縣市大雨特報　台中山區防暴雨

女股神加碼大買台積電ADR　狂敲逾3萬股

腸病毒再爆重症！未滿1歲嬰「痙攣+眼睛上吊」　併發腦炎住加護

器官移植生命！全台11088人等待器官捐贈　花蓮慈院宣導簽卡

家暴夫睡夢中遭滾水淋頭！妻再補刀刺破肝腸奪命　2審判決出爐

必應股東會通過配發4.5元股利　下半年插旗基隆、拓展中國市場

公務員裝單身騙砲　陸正妹被「搞大肚子」逼墮胎：我名譽掃地

項婕如得怪病無法根治　吃藥三年吃到懷疑人生

孫可芳產後瘦15公斤首復工！　爆育兒累到抱劉冠廷痛哭：我們很像喪屍

登頂玉山準備返程！高雄男失足墜「400m深」邊坡　尋獲已明顯死亡

人夫外遇車震！遭特斯拉「哨兵模式」出賣　正宮當街怒撕小三

大陸熱門新聞

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

打敗劍橋等名校生！17歲高職正妹闖入全球數學決賽

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

對熊貓吐口水慘了！12名奧客終身禁止進入

習近平賀信：勉勵黃埔軍校同學會堅定反獨促統

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

電池大廠爆血汗！要求員工「日拚13小時」

吃烤肉摸走20多瓶飲料！網傻眼：這是來進貨的

廣東韓江史上最大洪水爆發　恐怖空拍照曝

陸產3A《黑神話：悟空》預售3天賣破4億元

實拍廣東洪水水淹到2樓…城鎮滅頂變河道

狂點外送2101次！男客同一間餐廳連吃5年

廣東洪水空拍畫面曝！村莊慘淪孤島

更多熱門

相關新聞

狂點外送2101次！男客同一間餐廳連吃5年

狂點外送2101次！男客同一間餐廳連吃5年

這得愛吃到什麼程度！據《巨浪視頻》報導，大陸某餐飲觀察數據顯示，廣東佛山一名男子自2019至2024年，連續在同一家粵菜餐廳點外送達到2101次，相當於連續5年每天都在同一家店下單。

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

經長「不用每房裝冷氣」惹議　郭智輝改口：沒人的房間冷氣要關

經長「不用每房裝冷氣」惹議　郭智輝改口：沒人的房間冷氣要關

廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

關鍵字：

教室廣東空調收費冷氣使用者付費

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面