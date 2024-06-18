廣東職校開冷氣要「使用者付費」　每節預付「107元」掃碼就可以吹

▲廣東惠州經濟職業技術學院。（圖／翻攝學校官網）

記者魏有德／綜合報導

廣東惠州經濟職業技術學院一名學生近日透過社群反映，在教室上課吹中央空調要掃碼付款才能使用，一節課約24元民幣（約107元新台幣，下同），引起外界關注。對此，該校工作人員回應稱，每節課需交電費24元的消息不符合實際情況，該學生只是預付，「課程結束根據最後結算會把剩餘錢退回。」

▲學生反映在教室上課須掃碼付費才能吹冷氣。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，該名工作人員解釋，之前學校教室沒有空調設備，為了提供舒適的學習環境，學校在所有課室安裝了需掃碼支付的空調設備，「因為學校沒有空調用電費用的預算，電費對學校來說是一筆很大的支出，因此，學校決定通過收取空調費的方式，來分攤這一成本。」

該名工作人員強調，上一節課45分鐘，一班教室電費約2.5元左右，一百多人的大型階梯教室總費用也不會超16元，「費用是由班級支出還是採取其他方式，學生們可自行協商，多個班共用一個教室的情況，建議各班輪流支付。」

據了解，大陸部分高校的收費標準中，是依照學生自願、誰受益誰付費的原則，在學生宿舍內衍生出的超定額水電費、電話費、上網費等，由學生自行負擔，但教室要向學生收取冷氣費的，並不多見。