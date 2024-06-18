　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

▲▼ 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲ 橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

前中央氣象局長鄭明典今(18日)晨指出，在台灣西邊，約是中國大陸廣東、長江流域附近有中尺度對流複合體。央視新聞報導，廣東梅州多地16日起出現大暴雨、局部地區特大暴雨，截至17日，平遠縣、蕉嶺縣、梅縣有多處發生山洪、山體滑坡，目前已知造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

鄭明典今晨在臉書發文並PO出衛星雲圖，指出橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」，是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

央視新聞報導，據廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室通報，受強降水雲系影響，廣東梅州多地16日起出現大暴雨局部地區特大暴雨。截至17日，平遠縣、蕉嶺縣、梅縣有多處發生山洪、山體滑坡，目前已知造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

大陸中央氣象台今上午6時繼續發布暴雨橙色預警，預計今日上午8時至明日上午8時，廣西東部、湖南東部和南部、江西西部和北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西部、福建西北部等地部分地區有大暴雨，其中湖南南部、江西西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨。

ET快訊
台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人
女下屬狂戰老闆28回合！　正宮目擊「赤裸畫面」崩潰
快訊／北韓「再度侵犯」軍事分界線！　南韓軍開槍射擊
廣東水淹高到5米！　災民連夜逃命
波尼多小旅宿針孔偷拍慘了！　縣長：處以最重處罰
快訊／新北當街砍人！　白衣男滿身血倒路上
「中國最強核潛艦」現蹤海峽中線！　突然浮上海面
20架次共機「三面包夾」台灣！　路線圖曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入列「黃仁勳大學」！理工系幾乎滿招　月薪曝光「比大學教授高」

「遇3次月圓夜」創22年紀錄大豐收　東港黑鮪魚今年捕獲6425尾

綠營宣講台北場「讓懷孕議員淋雨」他怒：麥克風也故障！青鳥炸鍋

福隆沙雕季開跑　台鐵暑假周末加開班次

午後「降雨熱區」曝　明起入夏恐飆37度極端高溫

廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

新車鑰匙放抽屜！婆婆偷拿給小姑　「一家南部爽玩3天」

屏東執行分署為學生提供實習機會 擴展學生跨域思考之思維

迎接颱風季　專家：今年台灣梅雨季提早結束

快訊／雨區擴大！3縣市大雨特報　防雷擊強風

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

孫安佐帶瓦斯火槍到信義區 狄鶯：隨他｜20240617 ET午間新聞

入列「黃仁勳大學」！理工系幾乎滿招　月薪曝光「比大學教授高」

「遇3次月圓夜」創22年紀錄大豐收　東港黑鮪魚今年捕獲6425尾

綠營宣講台北場「讓懷孕議員淋雨」他怒：麥克風也故障！青鳥炸鍋

福隆沙雕季開跑　台鐵暑假周末加開班次

午後「降雨熱區」曝　明起入夏恐飆37度極端高溫

廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

新車鑰匙放抽屜！婆婆偷拿給小姑　「一家南部爽玩3天」

屏東執行分署為學生提供實習機會 擴展學生跨域思考之思維

迎接颱風季　專家：今年台灣梅雨季提早結束

快訊／雨區擴大！3縣市大雨特報　防雷擊強風

宜蘭市代主740萬席奧迪RS7自撞　竟圖詐保140萬！二審仍判4年半

紫爆！竹子湖「花景第1排」吹風超療癒　內湖1500株大花紫薇盛開

普丁今晚抵達平壤！將和金正恩「散步、喝茶」　談論軍事機密合作

漢光演習確定取消紅軍　顧立雄：驗證真實想定！尤其旅級以下單位

張凱鈞赴陸爭議！民眾黨中評會要出手了　秘書長3度強調：謹言慎行

大盤頻創新高！112檔台股基金「淨值績效長紅」　逾45萬人賺翻

莫斯科大規模食物中毒121人就醫　30人住進加護病房

新北男帶2妹子借廁所　遭3醉男辱罵圍毆！2人頭腳挫傷

入列「黃仁勳大學」！理工系幾乎滿招　月薪曝光「比大學教授高」

韓網熱門／破千留言！被妻子酸「喜歡小12歲Winter」很髒　他爆氣發文

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

挖到遺跡停工！台積電回應了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

快訊／變天！　2縣市大雨特報

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

名人堂飯店創辦人娶小50歲嫩妻　經理棄病妻出軌

診所「都是尖叫聲」驚見大蟑螂　醫：啪啪兩聲！任務結束

老妹每天「跟男友視訊掛睡」　同床姊崩潰！

快訊／雨區擴大！2縣市大雨特報　防雷擊強風

3生肖「冠帶星」加持　下半年名利雙收

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

更多熱門

相關新聞

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

廣東省梅州市中部、南部6月15日晚至16日普降暴雨至大暴雨，北部大雨局部暴雨，導致市內多個低窪地帶水浸嚴重，交通以及通訊中斷，部分鎮村處於失聯狀態。受災村鎮大埔縣茶陽鎮一村民張麗（化名）表示，16日的暴雨導致附近河道水位上漲，內澇嚴重，附近交通和通訊中斷，「昨日十一二點還被通知水庫洩洪，要做好防備。」張麗稱，村裡老人居多，大家聽到消息都連夜趕往其他親屬家或者自家高處避險。

快訊／變天！　2縣市大雨特報

快訊／變天！　2縣市大雨特報

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

關鍵字：

氣象廣東暴雨鄭明典致災性

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

挖到遺跡停工！台積電回應了

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

他睡前開冷氣定時2小時！網搖頭：你沒買嗎

快訊／變天！　2縣市大雨特報

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面