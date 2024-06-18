廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

▲ 橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

前中央氣象局長鄭明典今(18日)晨指出，在台灣西邊，約是中國大陸廣東、長江流域附近有中尺度對流複合體。央視新聞報導，廣東梅州多地16日起出現大暴雨、局部地區特大暴雨，截至17日，平遠縣、蕉嶺縣、梅縣有多處發生山洪、山體滑坡，目前已知造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

鄭明典今晨在臉書發文並PO出衛星雲圖，指出橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」，是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。

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央視新聞報導，據廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室通報，受強降水雲系影響，廣東梅州多地16日起出現大暴雨局部地區特大暴雨。截至17日，平遠縣、蕉嶺縣、梅縣有多處發生山洪、山體滑坡，目前已知造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

大陸中央氣象台今上午6時繼續發布暴雨橙色預警，預計今日上午8時至明日上午8時，廣西東部、湖南東部和南部、江西西部和北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西部、福建西北部等地部分地區有大暴雨，其中湖南南部、江西西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨。