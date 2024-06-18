廣東受災村鎮水位高到5米！災民突被通知「水庫洩洪」　連夜逃命

▲廣東暴雨，多地受災嚴重。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省梅州市中部、南部6月15日晚至16日普降暴雨至大暴雨，北部大雨局部暴雨，導致市內多個低窪地帶水浸嚴重，交通以及通訊中斷，部分鎮村處於失聯狀態。受災村鎮大埔縣茶陽鎮一村民張麗（化名）表示，16日的暴雨導致附近河道水位上漲，內澇嚴重，附近交通和通訊中斷，「昨日十一二點還被通知水庫洩洪，要做好防備。」張麗稱，村裡老人居多，大家聽到消息都連夜趕往其他親屬家或者自家高處避險。

大陸南方福建、廣東近日豪雨成災，多地山洪爆發及山坡地崩塌。據統計廣東梅州市已有5人死亡、15人失蹤、13人受困。福建武平縣則有4人死亡、2人失蹤。累計已造成9人死亡、17人失蹤。

據《界面新聞》報導，「我從未見過如此大的雨，傾瀉而來，持續了一整天」，6月17日下午，廣東省梅州市蕉嶺縣新鋪鎮塘屋嶺一村民王昇（化名）說，受暴雨影響，自己一家三口從16日到現在一直被困在3樓，電話訊號時斷時續。王昇說，不僅是自己所在鎮村，其他梅州市沿河地區的內澇情況也很嚴重。

17日下午，當地村民表示，目前，洪水正慢慢退卻。王昇說，16日，水位最高時已淹至二樓，目前洪水已開始退卻，「大概水位退了2米左右。」據王昇講述，塘屋嶺附近全部被洪水浸沒，地勢和馬路齊平的一樓基本被淹沒，水位高至五六米。

不過，仍有村民表示，因洩洪需要，後續水位還會上漲。新鋪鎮同福村的劉晶（化名）在外地工作，帶了一些物資正在趕往家中。她生活，收到通知今晚還要放水洩洪，就趕緊回來了。她稱，現在雨又開始下了，剛被通知要緊急撤離，「目前還是和家人處於斷聯中，家裡停水、停電也沒有訊號，聯繫不上。還是要先回家與家人匯合在撤離。」

此外，廣東藍天救援隊也於17日上午出發趕赴梅州市蕉嶺縣支援。廣東藍天救援隊伍表示，截至目前已累計派出兩梯隊8車21名救援人員趕赴現場救援。

其中一梯隊的河源藍天救援隊隊長雷波表示，救援隊對新鋪鎮六個村的村民進行了轉移。 目前共轉移近600人，其中老人60名，孩子20名，殘障人士12名，「現場電線比較多，可能造成危險，路也很難走。」

此外，據央視新聞報導，當前，梅州市三條河流（石窟河、松源河、差幹河）洪水紅色預警也在生效中，部分河段出現漲水漫堤情況，多座小型水庫出現超汛限，蕉嶺縣廣福鎮一水庫因特大暴雨產生超標準洪水造成大壩漫頂。

另據水文部門報告，6月17日5時，韓江三河壩站（梅州市大埔縣三河鎮）水位漲至46.11米，超警戒4.11米（警戒水位42.0 米）。預計三河壩站將在17日10時出現48.7米的水位超警戒6.0米，相應流量13000立方米/秒、達50年一遇（50年一遇流量13100立方米/秒）。高陂鎮八字碼頭淹浸6.5米左右，沿江二路淹浸5.5米左右。

根據《梅州市防汛防旱防風防凍應急預案》的相關規定，梅州市三防指揮部決定於6月17日9時將防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛Ⅰ級應急響應。

與此同時，為防範此次洪澇帶來的可能性影響，廣東梅州多地學校已於今日停課。據央視新聞報導，16日晚上，梅州市蕉嶺縣教育局發布緊急通知，要求全縣各鄉鎮中小學、幼兒園和培訓機構於17日全面停課。同時，梅州市平遠縣教育局通知差幹鎮、上舉鎮、八尺鎮、仁居鎮、中行鎮、泗水鎮、東石鎮、河頭鎮中小學校、幼兒園、校外培訓機構17日停課。