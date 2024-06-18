詐團防黑吃黑！防曬衣裝針孔線上監控　車手遭逮秒脫：有夠熱

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊查緝詐騙集團案件時，發現25歲車手周男大熱天穿著黑色防曬外套，但靠近時外套「異常發燙」，明顯有貓膩。一追查才發現，詐團為防止黑吃黑，在車手外套內加裝微型針孔攝影機，全程線上監控交易過程。周男遭逮後如釋重負，終於能脫下外套，直呼有夠熱！像在洗三溫暖。

▲詐團在車手防曬外套內加裝針孔，異常發燙遭警逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

67歲趙男4月在通訊軟體Line看到股票投資訊息，誤加入詐騙集團假投資群組，而遭詐騙150萬元。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊（14分隊）接獲報案後，得知詐騙集團持續要求趙男加碼投資，便與被害人合作逮捕前來面交之車手。

▲▼防曬衣裝針孔瞬變發熱衣，車手遭逮秒脫：有夠熱。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方於查緝過程中發現，25歲車手周男大熱天身穿黑色外套並將拉鍊拉到頂端，且外套「異常發燙」明顯有貓膩。原來詐騙集團為線上即時監控被害人交付金錢，同時減少負責現場監控的幹部被抓，特地購買某知名品牌防曬外套，並在外套領口旁加裝微型針孔攝影機，以確保車手交易過程安全及防止黑吃黑。

然因攝影機同步傳輸需要大量電源供應，外套內的電池因持續耗電而高溫發燙，殊不知防曬外套沒發揮功用反而瞬間變成發熱外套，車手被逮後直呼實在有夠熱猶如在洗三溫暖。現場也查扣新台幣100萬元、工作機1支、工作證1個、黑色外套1件（內縫遠端攝影機1個）等證物。

▲▼詐團防黑吃黑！防曬衣裝針孔瞬變發熱衣。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市警察局統計今年1至5月詐欺案件發生1,095件、破獲1,456件、破獲率132.97%，較去年同期發生950件、破獲1,004件、破獲率105.68%比較，發生數增加145件（+15.26%），破獲數增加452件（+45.02%）、破獲率增加27個百分點，發生數為「六都最低」，破獲率增加為「六都第1」。

另統計去年成功攔阻民眾被害案件1653件，較2022年同期增加573件，攔阻金額8億6,339萬2,836元，較2022年同期金額提升3億7,077萬5,359元（+75.27%）。

今年1至5月成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件748件，攔阻績效與去年同期643件相較，件數增加105件，攔阻金額新台幣3億7,618萬6,008元，較去年同期攔阻金額2億9,886萬1,771元，增加7,732萬4,237元（+25.87%），本市於詐欺防制、打擊詐欺已有顯著成效。