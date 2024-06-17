POP心靈課程詐2584萬　教授醫生「社會賢達」都被騙

▲POP WORKSHOP負責人呂秀金涉嫌違法從事心理師業務詐欺取財。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

POP心靈成長團體負責人呂秀金和丈夫黃振輝等人，涉嫌未取得心理師資格，擅自開設心理課程，以心靈修練等名義，為社會賢達人士進行諮商治療，2003年至今斂財超過2584萬元，被害人不乏知名企業經理人，甚至是學有專精的大學教授與醫師，台北地檢署17日依違反《心理師法》等罪嫌，起訴呂、黃與兒子媳婦等7人。

呂秀金和黃振輝夫妻沒有任何心理學相關學經歷，卻從1999年起，先後成立「身心靈企業管理顧問有限公司」、「心理企業管理顧問有限公司」，並創辦「POP WORKSHOP心靈成長團體」，以暗示、誤導且不加以澄清的方式，向學員佯稱夫妻倆具有心理諮商學歷及諮商實務經驗，開設心靈成長結合企業管理的課程。

起訴指出，呂秀金和黃振輝自己擔任課程講師外，找長子黃懷之、長媳劉純擔任助教與總務，次子黃懷正負責課程攝影，另外聘請郭瑞想、賴玉嬌分別擔任老師、會計工作，開辦各種管理學院、心理學院、老闆學院、靈魂學院，透過心理測驗、角色扮演心理劇演出等方式，對上課學員進行心理諮商與治療。

▲呂秀金的丈夫黃振輝涉嫌不具心理師從事相關業務。（資料照／記者劉昌松攝）

直到2023年間，立委舉行記者會揭發呂秀金一家人沒有專業能力，以譴責被害人的方式進行所謂的心理治療、緩解，有學員控訴，有疑遭職場性侵的被害人，被迫打電話向加害人道歉，案經衛生局移送偵辦。

檢警陸續找到近30組被害人，有人是為了尋求心靈平靜而獨自參加輔導，有人為了解決家庭問題而攜家帶眷報名，有人為了尋求致富秘訣，7年花費500多萬元上完幾乎所有課程，但有的被害人不願提告或是在偵查中撤回告訴。

檢察官郭盈君調查認為，呂秀金等7人共同涉犯未取得資格擅自執行心理師業務等罪，涉嫌違反《心理師法》及《刑法》詐欺罪，依法提起公訴，並請法院宣告追徵沒收不法所得2584萬8980元。