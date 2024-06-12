懷孕8個月！老公堅持到宜蘭「打工換宿1個月」　她心累：逃避？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友目前懷孕8個月，每天除了在家養胎，也會接一些案子來做；沒想到，老公上個月突然以追夢為由，決定到宜蘭打工換宿1個月，結果才待兩周又改口想定居，卻只是做著打零工的工作，這讓她十分憂心，不禁感嘆「覺得他根本沒有準備好要當爸爸，現在只是在逃避而已。」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，從今年5月開始，老公突然說要去宜蘭打工換宿1個月，因為未來想當衝浪教練，打算用1個月時間熟悉環境，「但其實老公的經濟狀況不太穩定，現在身上也還有幾十萬的負債。」

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原PO坦言，起初先生找她商量時，心裡是有一些疑慮的，畢竟小孩快出生了，但對方非常堅持，也說只會待1個月，於是她便支持這個決定，「結果他才去了宜蘭兩周，就說想要定居在那，並且和我保證會盡快找到房子。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

令她擔心的是，現在1個月過去，不僅房子沒有著落，老公也只是在餐廳打零工而已，「但他一直跟我強調，在宜蘭打零工都比回台中找正職賺得還要多。針對這些問題，我們常常隔著電話爭吵，我很難理解為什麼他會選擇，突然在我懷孕期間要追夢，每天焦慮到吃不好睡不好，但在公婆面前又只能儘量表現正常。」

對此，網友們紛紛回應，「考慮回娘家好好放鬆嗎？感覺要自立養了」、「幹嘛裝沒事，小朋友都要生了不是？事情不單純就無須幫忙找理由，一個人在宜蘭的心態就不對了吧」、「該讓公婆知道的」、「其實他逃離的機率太高了」、「非常奇怪，老婆懷孕，老公不陪在身邊，反而逃避，突然自己跑到宜蘭租房子」。