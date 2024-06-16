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台東得獎民宿爆「浴室裝針孔」偷拍！年輕女客受害　老闆道歉了

▲▼台東民宿爆偷拍。（圖／翻攝臉書）

▲台東民宿爆偷拍，年輕女客受害報警。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

台東某民宿爆出偷拍事件，一名女性遊客入住該旅館，在浴室發現偽裝成小夜燈的針孔攝影機，嚇得立即報警處理。事件爆發以後，陳姓負責人也透過臉書道歉，並承諾未來不會再從事旅宿相關行業。

一名女子在臉書社團「台東大小事」踢爆，有位年輕的女性朋友入住位在台東市中興路的某間民宿時，發現房間的浴室內有針孔攝影機，且該針孔攝影機還偽裝成小夜燈的樣子，嚇得立即報警。

警方獲報後到場調查，並且將陳姓負責人移送、查扣電腦等設備，目前正在釐清是否還有其他受害者。

▲▼台東民宿爆偷拍。（圖／翻攝臉書）

▲事件被爆出以後，民宿老闆透過臉書發布道歉文。（圖／翻攝臉書）

據了解，這名陳姓負責人對於在地文化十分有熱忱，且從Google評論當中，可以看到多數住客的反應相當良好，似乎相當用心經營，過去還曾經獲獎，沒想到如今爆出偷拍事件，令人跌破眼鏡。

對此，陳姓負責人在臉書上發文致歉，指稱自己犯了「不可原諒的錯」，想向受害者、身邊的人致上最深的歉意，事件發生後已接受調查、他也願意接受相應處分。

陳姓負責人說，民宿16日開始停止營業，未來他也不會再從事旅宿相關行業，「再次鄭重向受害者及社會大眾道歉。」

 
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