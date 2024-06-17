台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

▲暖警自掏腰包購買車票幫助民眾順利訪友。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣警察局關山分局鹿野分駐所於17日12時許獲報「有民眾一直在站內徘迴，請派員處了解」，警員林育平隨即前往。經了解，陳姓男子(62年次)從花蓮縣東竹站搭乘火車欲返回屏東，但因訪友未果，且身上錢又不足，只購買至臺東縣海端站，但因被列車長查票已逾站，所以在鹿野站被請下車。人在異地舉目無親的他，從上午呆坐在站內直至中午。林育平後經聯繫上東竹友人，請他返回東竹敘舊，林員遂自掏腰包購買車票，讓他順利踏上訪友行程。



民眾如果因錢包遺失等因素，沒有車資可以搭車返鄉，您知道可以請警察協助向縣市政府申請「川資濟助」嗎？1名住在屏東市的陳姓男子，因至花蓮縣東竹村訪友未果，但身上的錢不夠買至屏東市票，只夠買到臺東縣海端站，後經列車長於關山段查票，發現陳民已過站，遂請他在鹿野站下車。

但人在異鄉的他不知找誰幫忙，只能呆坐及徬徨無助地在站內來回踱步，並嘗試向其他民眾借錢購票。站務人員見到此一狀況，恐影響其他乘客，於是去電鹿野分駐所請員警協助處理。

警員林育平到場了解後，再次請他與住在花蓮縣東竹的友人聯繫，還好友人有接聽電話，並請他返回敘舊。但陳民身上一毛錢也沒有，證件也未攜帶，無法申請「川資濟助」。林育平於是自掏腰包購買至花蓮縣東竹站區間車票1張，讓他順利前往訪友。

關山分局提醒民眾，因為在車站經常遇到謊稱沒錢搭車，跟你要零錢的人，不給良心不安，給了又怕受騙，有這種急難救助，以後可直接請他們去申請救助，對於真的沒錢搭車的人，這張車票有如天降甘霖的恩惠，請留給真正需要的人使用。