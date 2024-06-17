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守護台東環境　環保局24小時受理公害污染陳情

▲台東環保局24小時全年無休受理公害陳情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環保局24小時全年無休受理公害陳情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

當生活環境發生公害或污染時，及時有效處理甚為重要，因此，臺東縣環保局建置提供全年無休、24小時受理陳情服務，民眾可使用的陳情管道包括免費陳情專線0800-066-666、電話(089)221999、公害污染陳情網路受理系統、手機APP｢公害報報」及縣民服務專線1999等，管道多元便利，陳情人資料保密，民眾可放心利用，且環保局受理登錄案情後即可快速派員處理，與大家共創環境優質及永續的臺東。

臺東縣政府表示，民眾生活水準提升，追求優質的環境品質一直是大家生活的目標，當生活環境發生空氣污染、異味、噪音、環境衛生、廢棄物、水污染等公害或污染時，希求能夠及時勸導改善、防治及取締違規行為，防止民眾生活環境、身體健康受到負面影響，或為保護生態環境，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)第6項｢確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」及第11項「建構包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」等永續目標。

臺東縣環保局指出，民眾若發現環境公害或污染行為時，可採用電話、手機APP、網路、書面等方式提出陳情，但為及時有效處理，建議利用電話即時報案，報案時提供明確陳情對象名稱、位置及公害污染情形，以讓稽查人員能正確及快速抵達現場稽查蒐證及處理，並建議陳情人留下聯絡電話，利於案情不明查詢、確認及說明稽查處理情形，亦可拍攝公害或污染行為事證(如行為、車輛車牌等)提供環保局追查，提升陳情案件的處理效率。

環保局呼籲，民眾發現環境公害或污染行為時，建議避免使用公開臉書或網路社群留言，因為如此方式容易錯失最佳報案處理時機，也容易暴露個人資料，請大家使用上述多元便利及保密可靠的陳情管道報案，環保局全年無休24小時受理，維護您的環境權益，守護臺東的環境。

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