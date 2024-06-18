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濱江水資源再生中心「鴨霸徵地」　居民被迫睡馬路

為興建濱江水資源再生中心，鄰近的濱江街民宅、汽修廠都被徵收。

▲為興建濱江水資源再生中心，鄰近的濱江街民宅、汽修廠都被徵收。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3年多前，時任台北市長的柯文哲提出在松山機場附近興建「濱江水資源再生中心」計畫，打算大舉徵地，但因過程草率，引起居民反彈，一度卡關，沒想到蔣萬安上任後，決定繼續執行，並向內政部申請強制徵收獲准，蔣宣布該中心將在2030年營運，屆時台北市的汙水就可全數自主處理，還規劃觀景公園，讓民眾可以躺著看飛機，看似德政一樁，卻讓當地居民氣憤難平。

「柯文哲卸任前的草率決定，讓老百姓承擔，後來屁股拍一拍走人，蔣萬安一接手，就急著把我們趕去馬路睡，害我們無家可歸，這二個人真的比共產黨跟詐騙集團還要可惡！」濱江街居民汪小姐不滿地說。

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20戶居民不滿台北市政府鴨霸徵地，正式提起行政訴訟。

▲20戶居民不滿台北市政府鴨霸徵地，正式提起行政訴訟。

她之所以如此氣憤，是因30多年前當地曾規劃蓋汙水處理廠，準備徵地，後來因居民抗議及松山機場飛航限建等因素，才撤銷徵收，結果柯文哲卸任前又提出類似計畫。本刊調查，居民原本願意配合，但其中被徵地的20戶發現，他們被趕出家園，竟只是為了配合水資中心的景觀綠化及停車場興建工程，讓他們強烈質疑徵地的必要性。

台北市政府為了興建濱江水資源再生中心（圖）大舉徵地，引發反彈。（北市工務局衛工處提供）

▲台北市政府為了興建濱江水資源再生中心（圖）大舉徵地，引發反彈。

汪小姐說：「為了種花、種樹跟停車，就把我們趕出家園，柯文哲、蔣萬安你們良心過得去嗎？」另一位居民黃小姐則表示，市府為了興建濱江水資源再生中心，鄰近的濱江街民宅、汽修廠都被徵收，他們家是第二次被徵收，對於這次北市府的草率態度特別有感。

黃小姐說，他們第一次被徵地是1991年，當時為配合道路拓寬，原本經營修車廠的父親被迫關廠，50坪的房子只剩下十幾坪，其他住戶的坪數也大縮水，但當時市府願意聽取居民意見並進行協調，才未引發抗議，反觀這次徵收手法十分鴨霸，所以才引起強烈反彈。


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【鴨霸北市府2】立委蔣萬安要柯市府傾聽民意　挨批當市長後腦袋就換了
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