新北板橋公園新設親子公廁　市民如廁舒適貼心獲好評

▲華江123木頭公園內全新親子友善公廁。柏翠里長林陳秀菊（左）、板橋區長陳奇正（右）。（圖／新北市板橋區公所提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區公所積極打造公共場域親子友善公廁，繼今年初大漢橋下遊戲場新設親子景觀廁所後，近期先後完成華江一二三木頭公園及光復簡易公園親子景觀廁所設置，讓使用民眾感到舒適貼心，獲得好評。

板橋區公所指出，新設景觀公廁以親子共用為設計概念，設有成人及兒童的馬桶、洗手台外，也有尿布台及安全兒童座椅，還有無障礙設施包括安全扶手、緊急求助鈴；另廁間採用LED節能燈具及裝設抽風機，打造優質、明亮、通風的全新友善公廁，歡迎市民朋友多加利用。

板橋區長陳奇正表示，這次華江一二三木頭公園及光復簡易公園新設親子景觀廁所，可讓到公園活動的長輩、大小朋友有更好的如廁空間，並藉以推廣普公眾保持健康衛生概念，體現公共空間的包容性及友善性。

柏翠里里長林陳秀菊表示，感謝公所在華江一二三木頭公園內新增親子景觀廁所，提升里內公園優質衛生環境。光復里里長王俊智則說，光復簡易公園內增設親子友善公廁，內部設施又相當齊全，對到公園休閒的民眾來說方便許多。

板橋區公所表示，新設的景觀廁所內部光線明亮，通風效能佳，能確保廁間地板乾燥，防止民眾滑倒，裝置設施也考量到親子使用需求及行動不便民眾的需要，完善的公廁環境需要大家共同維護，歡迎大家愛惜利用。