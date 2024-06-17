新北攜手ICF盛大舉辦論壇　AI創新永續擘劃未來城市

▲新北市國際智慧城市論壇活動資訊。（圖／新北市研考會提供）

記者郭世賢／新北報導

2024新北市智慧城市國際論壇暨ICF Top7宣布晚宴將於今年6月19日盛大舉行。本次論壇由新北市政府與國際組織ICF（Intelligent Community Forum）共同主辦，以「AI創新加乘永續治理」為主題，深入探討人工智慧如何促進經濟增長與可持續發展，並提升人類生活品質，並於晚宴宣布2024 ICF年度Top 7入圍城市。

新北市研考會指出，自侯友宜市長上任以來，新北市積極推動城市智慧化，結合企業應用於安防、醫療、運輸及生活等領域，於2022年榮獲全球智慧城市首獎ICF Top1殊榮，並於2023年成為全球首座取得完整智慧城市認證的城市。本次論壇特別邀請ICF主席暨聯合創辦人John G. Jung致詞，ICF共同創辦人Robert Bell將分享AI永續韌性的智慧城市國際趨勢。美國都柏林市長、澳洲陽光海岸前市長、加拿大基奇納市長、巴西馬瑟歐城市規劃研究所主席及德國BABLE智慧城市創辦人兼執行長，將分別針對其所在城市的人工智慧發展實際案例進行專題演講。

交流座談將由ICF聯合創辦人Robert Bell擔任引言人，與來自美國都柏林經發局長、ICF Institute in Taiwan執行長及2024 Smart 21入圍城市雲林縣代表謝淑亞副縣長，分享有助於實現可持續性目標的智慧城市計畫及其面臨的挑戰。臺灣智慧城市布局的討論中，國立成功大學都市計劃學系林峰田教授將擔任引言人，並與遠傳電信、納智捷汽車、華碩及台達電子等知名企業代表進行跨領域對談，分享能源、交通、醫療及建築系統的精彩案例。

現場另安排十家AI企業與新創公司，展出城市AI科技應用，提供全球夥伴更多創新的寶貴經驗與解方，展現臺灣企業在軟體開發、系統整合、硬體技術的先進技術實力外，更提供機會促進國際商業媒合。「2024新北市智慧城市國際論壇暨ICF Top7宣布晚宴」將於新北市政府資訊中心YouTube頻道進行直播，歡迎大家於6月19日上午十點準時上線，共同探索AI永續治理下智慧城市的無限可能。