快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳水　海軍曝原因：與家人互動有關

▲銘傳艦。（ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

海軍銘傳艦昨（16）日晚間10時30分驚傳上兵跳海，並自行游到和平島公園上岸，經送醫後並無大礙，至於詳細動機，海軍司令部參謀長邱俊榮今（17日）備詢時坦言，是個人因素，有關個人服役跟家裡面互動部分。他也指出，該名士兵上船至今4年8個月左右，平常表現還算正常，但個人有一些小問題，單位也積極輔導，若要繼續服役，可能還要跟家裡、單位溝通。

對該起事故，海軍艦隊指揮部表示，銘傳軍艦歐姓士兵，16日晚隨艦出海執行偵巡任務，約晚上10點31分因未就部位值勤，經全艦點名及艙間檢查均未尋獲，研判可能落海。艦指部隨即通知家屬，並與司令部同步成立應變中心，檢派艦艇及申請國搜中心支援搜尋。

海軍艦隊指揮部說明，至今（17）日清晨1點50分，國搜中心通知，歐兵身著救生衣自行游泳上岸，經送醫檢查無礙出院。艦指部已檢派心輔、督察及法務人員，前往協處及調查落海原因。

藍委馬文君今也在立院外委會質詢時詢問相關原因，國防部長顧立雄回應，海軍有報告，目前掌握情形是他自己游上岸了。

馬文君也追問，是否有初步掌握狀況？海軍司令部參謀長邱俊榮表示，他是民國108年上船，至今4年8個月左右，平常表現還算正常，但個人有一些小問題，單位也積極輔導，目前實際狀況部分，已經做輔導訪視，對他未來若要繼續服役，可能還要跟家裡、單位溝通。

馬文君質疑，已經上船4年多，說不想當兵還跳船，這樣的狀況非常嚴重，對於整個國軍形象也有傷害，應該盡速釐清，且這是比較近還能游回來，若是其他情境可能更嚴重，有沒有可能刻意為之？是個人因素？

邱俊榮坦言，對，是個人因素，有關個人服役跟家裡面互動部分，詳細還要跟他做輔導確認。