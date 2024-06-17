美專家指台應招募非公民參軍「傭兵制」　顧立雄：從長計議

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

兩岸局勢升溫，美媒專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）認為，台灣可仿效澳洲軍隊模式，允許非公民參軍，提振國軍人力，也就是「傭兵模式」，對於相關建議，國防部長顧立雄今（17日）受訪時表示，每個國家國情不同，相關意見都可以研議，但這部分要從長計議，也要有法源。

對於美國專欄作家建議台灣允許非公民參軍，國民黨立委賴士葆認為，那就是付錢找傭兵。民進黨立委陳冠廷則表示，每個國家背景不同，不見得適用台灣，建議先把國軍待遇提升，比較符合狀況。

顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，被問到相關議題，顧立雄則表示，每個國家國情不同，相關意見都可以研議，但這部分要從長計議，也要有法源。

至於昨日賴清德黃埔百年校慶致詞被認為沒有戰略模糊？顧立雄強調，戰略模糊是美方一直在辯論的問題，意思就是不能排除美方可能的介入，美方也是一直維持這樣的態度，讓中共可能攻台的想定變得複雜，因為永遠無法排除美軍可能的介入。

有媒體追問，近期傳聞，顧立雄將成立中科院督導小組？顧立雄則澄清，沒有要另外成立督導小組，但中科院長期接受國防部督導，這行之有年。

