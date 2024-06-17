歐巴馬愛用家具台中設全台首店　傳產大亨只為客廳就砸500萬

▲歐巴馬愛用傢俱品牌進軍台中七期設全台首店，傳出一名傳產大亨光在客廳就砸500萬入手傢俱。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

中部人消費力超強眾所周知，也吸引美國頂級家具品牌進駐，並選擇在台中七期設立旗艦店，日前舉辦開幕儀式。據統計，該品牌包括台中在內，全球共計有15家直營門市，客戶除了巴黎四季酒店、紐約萬豪酒店，連前美國總統歐巴馬也是其愛好者。據悉，營運至今1年，曾有一名傳產大亨一口氣下單500萬元購買客廳傢俱，讓人見識到其驚人消費力。

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▲引進貝克傢俱Baker-McGuire的是全球傢具製造商龍頭、台昇國際集團董事長郭山輝，開幕儀式上政商名流雲集，台中市長盧秀燕也是受邀嘉賓。（圖／記者游瓊華攝）



引進貝克傢俱Baker-McGuire的是全球傢具製造商龍頭、台昇國際集團董事長郭山輝，郭山輝不僅是台中人，更是大陸全國台企聯榮譽會長，開幕儀式上政商名流齊聚，連台中市長盧秀燕也是座上賓。

盧秀燕表示，台中是一座充滿文化魅力的城市，擁有豐富的生活美學氛圍和文化底蘊，吸引來自世界各地的人才和創意聚集於此。她感謝貝克傢俱選擇台中做為台灣首家直營旗艦店據點，不僅能為台中的高端家居市場注入新的活力，帶動相關產業發展，也讓台中的城市魅力可以持續被國際看見。

▲前美國總統歐巴馬、法國巴黎四季酒店以及杜拜悅榕莊等，都是貝克傢俱愛用者。（圖／記者游瓊華攝）



貝克傢俱旗艦店佔地200坪，設在台中七期、全台百貨龍頭新光三越中港店隔壁，瞄準的就是台中頂級客群。業者也透露，客人遍布北、中、南，多半是透過頂級客層口碑行銷轉介客人；就曾經有一名傳產大亨一口氣砸500萬元購買整套沙發、茶几、單椅、邊櫃以及小型餐桌區等，傳產大亨滿意傢俱品質，又再介紹親友前來購買。