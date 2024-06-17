基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部部長顧立雄新上任後多項革新，包含取消正步、傳統刺槍術以及休假回報制度，讓官兵休假時有要事才須回報。但綠委林楚茵今（17日）在外委會質詢時透露，許多基層官兵抱怨「取消休假回報」無法落實，變成上有政策、下有對策。對此，顧立雄強調，有聽到相關反應，他在國防部內部會議也再次要求，不要再加任何額外規定對官兵放假做限制。

林楚茵指出，顧部長上任後作以「減法方式」進行軍務革新，例如取消傳統刺槍術、廢除軍官休假回報，及這兩天討論的陸官免踢正步，作戰戰術回歸參謀長等。然而在取消休假回報這件事情，卻接到不少抱怨還有網路討論，認為上面政策美意，到下端卻變成只是改個名字了事，例如：定期回報改成主動回報、回報群組改名成互助群組。這些狀況讓基層官兵覺得，政策美意但自己無福消受。

顧立雄回應，他也有聽到相關反應，因此在國防部內部會議也再次要求，不要再加任何額外規定對官兵放假做限制，只有發生什麼事情時才需要回報。

林楚茵表示，所以現在就出事了再回報，也就是一切平安就沒消息，沒消息就是好消息，但部隊可以有辦法做到嗎？林也舉例，之前的定期回報造成許多官兵放假無法好好休息，例如看電影、打掃家務途中還要記得回報，徒增基層官兵困擾。對於這些只有改名的群組，部長如何看待？

顧立雄再次強調，確保不要休假回報，以減低基層官兵負荷，他也在內部會議要求，不要再額外訂定其他規定，希望可以做到休假官兵遇到狀況，才需要回報。

