台中博弈網「換皮」又爽賺！主嫌藏百發子彈辯：死去友人放的

記者許權毅／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心今年4月鎖定台中市西屯區某博弈集團，該集團藏匿在商辦內，架設網站「AF娛樂城」提供賭客下注，近一年賭資高達2.3億，30歲主嫌陳男從中抽取1至2%水錢，不法獲利約200至400萬元。不過讓警方意外的是，陳嫌竟藏匿上百發子彈，供稱是「過世的朋友放的」。

▲藏匿在台中的博弈集團成立「AF娛樂城」，主嫌陳男（藍衣）爽賺黑錢，還在據點藏匿大量子彈。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



刑事局中打聯合苗栗縣刑大、台中市第六警分局報請台中地檢署指揮偵辦，自去年12月就鎖定一間網路博弈集團。經查，該集團以30歲陳姓主嫌為首，分工縝密，並且以企業化經營，將據點藏匿在台中市西屯區某商辦大樓裡。

該集團去年就曾被警方查緝到案過，當時主嫌將網站取名為「FA8娛樂城」，被警方攻破後，又換皮改名成「AF娛樂城」，專門提供線上真人百家樂、角子老虎機、體育賽事及彩票等下注標的，吸引大量賭客下注，近一年賭資就高達2億3千萬元。

專案小組在今年4月17日前往攻堅，當場逮捕陳嫌等8人，現場查扣大量電腦、手機、點鈔機等贓證物。陳嫌則供稱，每次抽水（佣金）約是1%至2%左右，依此換算近一年不法所得約200至400萬。

此外，該據點被警方搜出一大袋手槍、子彈，光是子彈就上百發，陳嫌供稱不曉得來源，是已經死去的友人所擺放，不願交代確切情況，仍待檢警追查。全案警詢後依槍砲、賭博等罪嫌移送，陳嫌10萬交保。