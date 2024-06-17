妻子要離婚…遭夫「球鞋抽打20分鐘」送醫不治！法院輕判10年

▲妻子要離婚，被丈夫活活打死。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

青海一郝姓男子發現妻子出軌，並且妻子提出要離婚。他暴怒先後用手、球鞋抽打妻子臀部、胯部等位置，最終導致妻子搶救無效身亡。近日，該案的一審判決書在網上公開，郝男因犯故意傷害罪被判處有期徒刑10年。

據《瀟湘晨報》報導，青海省海東市樂都區人民法院審理查明，被告人郝男與被害人趙女是夫妻關係。

2023年8月至9月期間，郝男發現趙女與他人有不正當男女關係。2023年11月13日，趙女提出離婚，二人為此發生爭執，期間郝男先徒手毆打趙女臀部，後使用家中運動鞋底抽打趙女臀胯部、腿部、胳膊等部位長達20分鐘，致使趙女體表大面積皮下出血。

次日凌晨2時許，趙女稱身體疼痛，服用藥物無果。郝男遂將趙女送往醫院救治，後經搶救無效死亡。

被告人郝男案發後主動撥打報警電話，到案後如實供述自己罪行，並自願認罪認罰。且經法院主持調解，郝男與趙女親屬達成刑事附帶民事賠償協議並已部分履行。

一審法院認為，郝男未能正確處理家庭矛盾，本應以冷靜方式處理解決，卻因憤怒失去理智採用暴力手段，故意傷害被害人身體，致女方死亡，行為已構成故意傷害罪，應依法予以懲處。被告人郝男案發後主動報案，到案後如實供述自己罪行，屬自首，可以從輕處罰；自願認罪認罰，依法可從寬處理。

法院認為，本案是婚姻家庭矛盾引發，被害人對矛盾激化負有一定責任，但不能成為被告人實施故意傷害行為的正當理由，考慮本案屬事出有因，案發後被告人郝男積極搶救被害人，親屬代為賠償被害人親屬部分經濟損失，取得部分親屬諒解，對被告人郝男可以酌情從輕處罰。

法院一審以被告人郝男犯故意傷害罪，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利2年。