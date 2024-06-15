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騙女信徒「因果不順」乩童伸狼爪強吻改運　6度猥褻判1年3月

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

嘉義縣某知名寺廟前常委江姓男子被控自民國106年到今年，利用多名女信徒在寺內靜坐、靜修時，謊稱可消災解厄強制猥褻，嘉院昨天（14日）宣判，應執行1年3月徒刑，可上訴。

嘉義地方法院表示，江姓男子在嘉義縣番路鄉某知名寺廟擔任常務委員及乩童時，分別於109年、111年、113年間，利用4名女信徒至寺內靜坐、靜修機會，分別向信徒佯稱「若不跟男友斷乾淨，就要在身上畫符」、「我看你有不好的因果，要地藏王菩薩化解」等語，帶至寺內隱密地點，即強制撫摸及強吻信徒。

另外，江男也於106年間，佯稱要幫女信徒治病，在寺內隱密處所，對信徒強制猥褻，又於同年間，佯稱可以增強信徒運勢話術，帶至精品旅館強行脫去信徒衣物，不顧抗拒，強抱及強吻信徒。

嘉院指出，江男坦承犯行，與強制猥褻行為被害人證述，均屬相符。江男6次犯行，均涉及強制猥褻罪嫌。

嘉院考量江男利用被害人民俗信仰信念，對各被害人強制猥褻行為，未尊重女性身體自主權，但考量江男於審理中坦承犯行，尚知悔悟，並與部分被害人和解，賠償損失，不過，江男在警詢、偵查中均否認犯行，加上參酌部分被害人陳述量刑意見，認為不宜給與江男緩刑。

因此，江男涉及6起強制猥褻罪，其中3罪，應執行有期徒刑1年，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。另3罪，應執行有期徒刑1年3個月，不得易科罰金。 

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