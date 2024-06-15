偷菜婦逃跑骨折「怒告菜農求償34萬」！法官：不是誰受傷就有理

▲中國一名婦人偷菜逃跑摔斷骨，事後竟向菜農求償34萬元。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國重慶市永川區一名黃姓菜農在2022年10月時，發現王姓老婦人在偷摘他種植的香菜，於是出聲喝止並拿起一根木棍追趕，然而對方在逃跑過程中摔倒導致骨折，事後提告求償8萬元人民幣（約34萬元台幣）。對此，法院近日審結，認為不能因為「誰受傷」而判「誰有理」，因此黃男行為合理無須賠償。

綜合陸媒報導，黃男在發現香菜被偷摘後，先是出聲喝止。王婦聞聲立即逃跑，黃男則隨手拿起一根木棍追趕，不料過程中王婦摔倒，事後到醫院檢查，發現是右上臂出現骨折。為此，王婦認為是黃男持木棍追趕導致她跌倒，向對方提告求償8萬元人民幣。

當地法院近日開庭審理，法官表示，行為人承擔侵權責任應從行為人的過失、行為的違法性、發生損害結果、損害結果與侵權行為之間具有因果關係等方面進行分析判斷。而在本案中，黃男的制止、追趕行為與王婦的損害後果之間不具有因果關係，所以黃男不承擔侵權責任。另依相關規定，民事主體在日常生活中不得違反法律，不得違反公序良俗，王婦的偷菜行為是道德與法律均不寬容的行為，不能因為「誰受傷」而判「誰有理」。

法院認為，王婦並沒有舉證自己被黃男持棍追打，病歷上也沒有顯示她有被棍棒攻擊，所以王婦受傷與黃男行為在法律上並沒有因果關係。而黃男喊叫、追趕竊賊的行為，並沒有超過一般人的合理預見範圍，因此駁回王婦所有求償訴求。