　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

▲愛迪達（Adidas）示意圖。（圖／達志影像）

▲中國愛迪達（adidas）傳出有多名高階主管涉貪。（示意圖／達志影像）

文／中央社

英國金融時報（Financial Times）報導，在數名中國高階主管遭控涉入數以百萬計歐元的貪瀆情事後，德國運動用品大廠阿迪達斯（adidas）已對中國分公司這起疑似大規模貪腐事件展開調查。

法新社報導，一封據說是「中國阿迪達斯員工」所寫的檢舉信，點名指控數名中國高管涉貪，其中包含一名經手中國阿迪達斯行銷預算的主管。根據該信函，中國阿迪達斯一年的行銷預算為2億5000萬歐元（約新台幣87億元）。

另一名中國阿迪達斯經理則被檢舉收取「供應商提供的數百萬元現金及房地產等實物」。

adidas未能立即回覆法新社的置評請求。

根據報導，這封檢舉信6月發布在中國社交媒體平台小紅書，但今天在網站上已找不到此信。該平台數個帳號曾發布據說是這封檢舉信的副本，但法新社無法核實其真實性。

金融時報報導，阿迪達斯已在6月7日收到這封信，信中警告說「中國阿迪達斯可能存在違規行為」。阿迪達斯正在「深入調查」此事。

金融時報引述阿迪達斯內部知情人士說法報導，這封檢舉信並未提供相關指控的佐證，但似乎熟知公司的機密內部問題。

ET快訊
黃仁勳：人形機器人「未來3年」將有突破
未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「下到發綠」
酷澎Coupang在韓遭重罰33億！
快訊／國道翻車！女駕駛傷重「無呼吸心跳」　
詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來
張學友台北最終場「彩蛋曲目曝光」　他1句話萬人險暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

女大生圖書館收男生紙條　「以為桃花來了」打開一看秒社死

陸醫科女教授「搶救命危兒童」害上課遲到！遭學校扣獎金、考績

砸200萬聘金結婚！男子想行房遭拒「那裡不行」...亮證據反擊

金廈青少年「以球會友」揮出友誼之棒　福建重點培育棒球人才

婚禮突取消…富家妹遭騙色「騙財5.5億」？父否認：能聯繫到女婿

香港查獲140萬粒走私藥　超過一半都是「印度壯陽藥」

外媒指美軍抹黑中國疫苗　科興：汙名化後果嚴重

小米通報內部違規　國際業務部西歐、拉美總經理涉貪

1條2千萬！爬山遇「蛇界大貓熊」她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

女大生圖書館收男生紙條　「以為桃花來了」打開一看秒社死

陸醫科女教授「搶救命危兒童」害上課遲到！遭學校扣獎金、考績

砸200萬聘金結婚！男子想行房遭拒「那裡不行」...亮證據反擊

金廈青少年「以球會友」揮出友誼之棒　福建重點培育棒球人才

婚禮突取消…富家妹遭騙色「騙財5.5億」？父否認：能聯繫到女婿

香港查獲140萬粒走私藥　超過一半都是「印度壯陽藥」

外媒指美軍抹黑中國疫苗　科興：汙名化後果嚴重

小米通報內部違規　國際業務部西歐、拉美總經理涉貪

1條2千萬！爬山遇「蛇界大貓熊」她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

一銀裁南科、江子翠2分行　元大銀、國泰世華搶進三峽

棉花築成的堡壘？在文明古國土耳其　看見夢幻奇景

歌詩達郵輪美食馬拉松　好滋味任你選搭

歌詩達郵輪日韓雙國混搭之旅　精彩加倍！

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

大陸熱門新聞

女乘客胸部太大　海關檢查內衣挖出大秘寶

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

她才是A股史上最年輕女總裁　照片曝光

偷菜婦逃跑骨折！怒告菜農求償34萬

爬山遇蛇界大貓熊她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

幼兒園辦集體婚禮　2派戰翻園方回應

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

打敗劍橋等名校生！17歲高職正妹闖入全球數學決賽

反擊台12浬海空域「自衛權」 陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

營養金最多32萬！　地下業者拉女大生赴陸捐卵

陸要拍《三體》電影版！找來張藝謀執導

陸產3A《黑神話：悟空》預售3天賣破4億元

女大生收男生紙條　打開一看秒社死

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死：變人乾了

更多熱門

相關新聞

小米通報內部違規　兩國際業務部高層涉貪

小米通報內部違規　兩國際業務部高層涉貪

小米集團內部近日通報了違規違紀案件，兩名國際業務部地區總經理因涉嫌貪腐已被辭退，同時，小米還對其中一人採取了刑事及民事動作。

習近平爆：美國試圖誘使中國「攻打台灣」

習近平爆：美國試圖誘使中國「攻打台灣」

李強抵阿得雷德　澳洲：象徵2國關係穩定

李強抵阿得雷德　澳洲：象徵2國關係穩定

陳水扁揭一中原則中美不買單　砲轟馬英九：狡賴慣犯有什麼臉說嘴

陳水扁揭一中原則中美不買單　砲轟馬英九：狡賴慣犯有什麼臉說嘴

美指「中國為侵台做準備」　學者：提醒世界應強化威懾

美指「中國為侵台做準備」　學者：提醒世界應強化威懾

關鍵字：

貪腐阿迪達斯中國調查檢舉

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

陳庭妮被反鎖飯店！

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

心衰竭死亡率50%！台人「吃鍋2動作」小心　醫：我也喜歡

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

女直播主「露點求抖內」遭外流！獲賠20萬

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面