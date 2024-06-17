密西根州公園掃射釀9傷！男童「頭部中彈」傷勢嚴重　槍手身分曝

▲密西根州奧克蘭郡（Oakland County）一處公園戲水池15日發生槍擊事件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國密西根州15日傍晚發生槍擊事件，一名男子朝當地一座公園的戲水區狂開近30槍，造成9人受傷，包含2名男童，其中1名男童頭部中槍，傷勢嚴重。執法人員循線包圍槍手住處5小時後，槍手輕生死亡；警方在其家中查獲3把槍枝，目前仍在調查行兇動機。

綜合外媒報導，現年42歲的槍手納許（Michael William Nash）15日傍晚5時左右，朝密西根州奧克蘭郡（Oakland County）一處公園的戲水區連開槍，造成9人受傷，包含2名分別為8歲和4歲的兄弟，且哥哥頭部中彈，傷勢嚴重，他們的39歲母親也因腹部中彈，情況危急。

奧克蘭郡警長布夏德（Michael Bouchard）指出，納許與母親一起住在移動式的拖車，警方包圍對峙5小時後，納許在屋中開槍自盡，警方也在現場發現3把槍枝，包含AR步槍（AR-style rifle）。

根據納許家中查獲的槍枝，研判他至少在現場開了30槍，「他清空了一個彈夾，重新上膛，然後打空了第二個彈夾，接著逃離了現場。」

警方指出，和母親同住的納許疑似患有精神疾病，他的母親事發前毫不知情，推斷為隨機攻擊，但詳細動機仍在進行調查當中。

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