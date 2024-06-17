中樂透卻領不到錢「只因忘記1件事」　加拿大男超崩潰

▲周日榮中樂透卻無法領獎，只因為忘記在哪裡買的。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

加拿大安大略省（Ontario）一名男子中了樂透，正為意外之財開心之際，卻發現根本無法領獎，因為他忘記自己是在哪裡購買彩券了。

CTV報導，去年4月，華裔男子周日榮（Rirong Zhou，音譯）買了一張「樂透6/49」（Lotto 6/49），數個月後才發現中了1186加幣（約新台幣2.8萬元）。去年10月，他向安大略彩券與賭博公司（OLG）提交兌獎申請，卻始終沒有收到支票。

周日榮的朋友秦拉娜（Ralna Chin）表示，問題在於「OLG詢問他在哪裡買彩券的，但這是在好幾個月前買的，他就是想不起來。」不過，她對於OLG的處理方式感到沮喪，「如果你贏得1000加幣以上，應該會在6至8周內收到支票，但現在已經超過1年了。我在為我的朋友尋求正義。」

Ontario man can't collect lottery prize after he forgets where he bought ticket https://t.co/vTenxKeKAt — CTV News Northern Ontario (@CTVNewsNorthern) June 13, 2024

OLG解釋，公司掌握每一張售出彩券的詳細資訊，包括確切購買時間與地點，唯一缺乏資訊就是買家姓名。為了確保獎金發放給中獎彩券的合法持有者，人們領獎前必須回答一系列核實問題。

OLG發言人說，「如果任何回覆與我們掌握的資訊不符，或者提供了不正確的資訊，或者根本沒有提供我們所要求的資訊，那麼獎金將會接受進一步審查，這會讓領獎流程耗費額外的時間。」

不過，OLG被媒體連繫採訪後，很快又重新審視此案。周日榮已經收到通知，他的支票已經跑完流程，很快就會寄過來。