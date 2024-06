中樂透卻領不到錢「只因忘記1件事」　加拿大男超崩潰

▲周日榮中樂透卻無法領獎,只因為忘記在哪裡買的。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

加拿大安大略省(Ontario)一名男子中了樂透,正為意外之財開心之際,卻發現根本無法領獎,因為他忘記自己是在哪裡購買彩券了。

CTV報導,去年4月,華裔男子周日榮(Rirong Zhou,音譯)買了一張「樂透6/49」(Lotto 6/49),數個月後才發現中了1186加幣(約新台幣2.8萬元)。去年10月,他向安大略彩券與賭博公司(OLG)提交兌獎申請,卻始終沒有收到支票。

周日榮的朋友秦拉娜(Ralna Chin)表示,問題在於「OLG詢問他在哪裡買彩券的,但這是在好幾個月前買的,他就是想不起來。」不過,她對於OLG的處理方式感到沮喪,「如果你贏得1000加幣以上,應該會在6至8周內收到支票,但現在已經超過1年了。我在為我的朋友尋求正義。」

