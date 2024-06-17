發票中4000！「1原因」銀行不給換　店家拒幫忙：拿出證據

▲原PO中4000元，銀行不給換，店家也不協助印存根聯。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

難道4000元只能飛了嗎？一名妹子哀喊，好不容易中發票4000元，但銀行人員認為字體太淡，因此拒絕兌換，要原PO補印存根聯才行，於是跑去店家詢問，老闆直接回應沒辦法，甚至要原PO拿出證據。對此，原PO崩潰求問該怎麼辦？文章引發討論，「只要拜託店家在上面蓋他們發票章就能換了！」

一名女網友在Dcard表示，最近去銀行要換4000元中獎發票，行員卻說無法兌換，理由是「上面的字體太淡，要回去原本開發票的店家印存根聯」。但原PO重返商家後，老闆卻回沒辦法，甚至要求原PO拿出證據。

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原PO傻眼直呼，都拿出發票給老闆看了，無奈對方仍不肯幫印存根聯，因此求問該如何是好「各位有什麼方法？」

底下網友熱議，「多跑幾家銀行看看勒？模糊程度可能判斷標準不一樣吧」、「調存根聯超麻煩的，傳統發票的話」；有網友幫解釋，「以一個店員角度來說會拒絕你感覺很正常，客人很多的話可能一個月就要用到上百卷發票，存根聯要保存五年，這個量基本上不可能放在店裡。那間店沒有像店長或會計啊職位比較高的人在的話，單純最底層的員工可能也沒辦法找給你」。

也有過來人分享經驗，「我也中過一次，買八方中4000元也是字體消失，只要拜託店家在上面蓋他們發票章就能換了，我在第一銀行換的」、「請店家依照發票序號調資料，可以補印消費明細蓋上店章，我之前也有發生過，後來銀行員跟國稅局確認這樣可以」、「我之前是店家給我們拍存根聯，印出來去銀行換就可以了，而且我才中200元」、「農會也可以換4000元以上的中獎發票，也許會比較寬鬆」。