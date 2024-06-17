烏克蘭和平峰會落幕　11國未簽署聯合公報

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭和平峰會16日落幕，共有90多國派代表參加，但只有80國在聯合公報上簽字，其中包含印度、沙烏地阿拉伯、南非、阿拉伯聯合大公國、泰國與印尼等國皆未簽署，中國與俄羅斯則未派代表出席。

根據衛報、CNN報導，烏克蘭和平峰會共有90多國派代表參加，但只有78國、4個歐盟機構在聯合公報上簽字；未簽署的國家為印度、亞美尼亞、沙烏地阿拉伯、利比亞、印尼、巴林、哥倫比亞、南非、泰國、墨西哥和阿拉伯聯合大公國。

印度、沙烏地阿拉伯、南非和阿拉伯聯合大公國與俄羅斯同屬金磚國家（BRICS）成員，與俄羅斯有重要的貿易關係。此外，以「觀察員身分」參與的巴西，也不贊同公報內容。

聯合公報重申，簽署國不威脅或使用武力侵犯任何國家領土完整和政治獨立，遵守包含烏克蘭在內的所有國家在其國際公認邊界內的主權、獨立和領土完整原則。

公報內容指出，俄烏戰事是「俄羅斯針對烏克蘭的戰爭」，敦促雙方展開停戰對話，力挺維持烏克蘭的獨立和領土完整，而且援引了聯合國大會第ES-11/1號與第ES-11/6號決議。

聯合國大會的2項決議分別譴責俄羅斯侵略烏克蘭，以及要求俄羅斯立即從烏克蘭撤軍，要求追究發生在烏克蘭境內的戰爭罪行。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「烏克蘭實現和平需要時間，峰會並非和平談判，因為普丁對結束戰爭並不認真，他堅持（烏克蘭）投降，他堅持割讓烏克蘭領土，甚至是至今沒有被佔領的領土。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則說，簽署國下一步將就公報中提到的問題進行小組合作，「當行動計畫準備好執行公報中宣布的每一點時，很可能就會舉行第二次和平峰會，我們沒有時間做長期工作，走向和平意味著須迅速行動，準備工作需要的是幾個月而非數年。」