俄拘留中心驚爆劫持！安全部隊突襲救人質　涉案囚犯死亡

俄羅斯南部一間拘留中心16日發生2名職員遭劫持為人質之後,安全部隊突襲這間拘留中心,結束人質對峙的場面,人質並未受傷。只不過有消息指出,劫持人質的囚犯已被消滅。

美聯社、路透、RT等報導,這間拘留中心位在頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don),總計6名囚犯涉案,已知其中3人被判處長期監禁,因為他們隸屬於ISIS組織且準備在俄羅斯境內發動恐怖攻擊。

這群囚犯們逃出牢房之後接管監獄執勤站,把2名職員抓來當人質,並要求提供一輛車準備離開監獄。執法部門消息指出,這6人在第一拘留中心的中央庭院,手持小刀、警棍與消防斧。

畫面顯示,其中一名身穿黑衣的嫌犯手持一把刀,旁邊就坐著銬上手銬的人質,看似並未受傷,另一名人質手肘部位沾有血跡,健康狀況看似良好。

另據社群平台Telegram 112消息,囚犯們起初受困拘留中心其中一個區域內,無法進入槍枝室,隨後執法部門對拘留中心發動突襲,宣稱談判並未取得結果。外傳當時傳出多起槍聲,執法人員花費3分鐘衝進建築物內。俄羅斯聯邦監獄管理局稍早證實執行拘留中心人質營救特別行動,並強調嫌犯被清除,人質沒有受傷。

