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俄拘留中心驚爆劫持！安全部隊突襲救人質　涉案囚犯死亡

▲▼ 俄羅斯南部一間拘留中心16日發生2名職員遭劫持為人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲劫持事件發生後，警力在拘留中心附近集結。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯南部一間拘留中心16日發生2名職員遭劫持為人質之後，安全部隊突襲這間拘留中心，結束人質對峙的場面，人質並未受傷。只不過有消息指出，劫持人質的囚犯已被消滅。

美聯社、路透、RT等報導，這間拘留中心位在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），總計6名囚犯涉案，已知其中3人被判處長期監禁，因為他們隸屬於ISIS組織且準備在俄羅斯境內發動恐怖攻擊。

這群囚犯們逃出牢房之後接管監獄執勤站，把2名職員抓來當人質，並要求提供一輛車準備離開監獄。執法部門消息指出，這6人在第一拘留中心的中央庭院，手持小刀、警棍與消防斧。

▲拘留中心職員（左）淪人質，手部上銬。（圖／翻攝自Telegram）

畫面顯示，其中一名身穿黑衣的嫌犯手持一把刀，旁邊就坐著銬上手銬的人質，看似並未受傷，另一名人質手肘部位沾有血跡，健康狀況看似良好。

另據社群平台Telegram 112消息，囚犯們起初受困拘留中心其中一個區域內，無法進入槍枝室，隨後執法部門對拘留中心發動突襲，宣稱談判並未取得結果。外傳當時傳出多起槍聲，執法人員花費3分鐘衝進建築物內。俄羅斯聯邦監獄管理局稍早證實執行拘留中心人質營救特別行動，並強調嫌犯被清除，人質沒有受傷。

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俄羅斯拘留中心人質劫持安全部隊

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