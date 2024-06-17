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烏克蘭和平峰會落幕　公報敦促俄烏展開停戰對話

▲▼烏克蘭和平峰會。（圖／路透）

▲烏克蘭和平峰會落幕，在維持烏克蘭獨立和領土完整的條件下，公報敦促俄烏展開停戰對話。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭和平峰會16日落幕，數十個與會國家在峰會最終公報一致同意基輔當局應該與俄羅斯就結束戰爭進行對話，各國同時力挺維持烏克蘭的獨立和領土完整。

路透社報導，超過90個國家參與了瑞士布爾根施托克（Burgenstock）舉行的為期2天「烏克蘭和平峰會」，這場會議目的在於，要就如何結束莫斯科當局長達27個月的入侵行動凝聚世界各國意見。

這場峰會的最終公報指出：「我們相信，需要各方的參與及對話，才能實現和平。」

然而，並非所有與會國都支持這份公報，印度、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國並未列入峰會現場螢幕顯示的支持國家名單。

公報內容也重申，對於「包括烏克蘭在內所有國家領土完整」的承諾。

最終公報還敦促俄烏兩國「全面交換」戰俘，並將所有「遭到遣送出境和非法遷徙」的烏克蘭孩童送回國。

今天峰會的工作小組也商討了全球糧食安全和核安全議題。公報指出，「糧食安全絕不能以任何形式遭到武器化」，並強調進入黑海（Black Sea）和亞速海（Azov Sea）港口對於全球糧食供應「至關重要」。

各國更呼籲將烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的控制權交還基輔當局。

公報內容發布之前，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，和平峰會的最終公報已考量到基輔當局立場。

庫列巴告訴媒體記者：「公報內容取得平衡，烏克蘭堅持的所有原則立場都被納入考量。」

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