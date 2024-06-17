配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工暨臨時前站啟用

▲配合「桃園鐵路地下化計畫」中壢新站開工。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

配合「桃園鐵路地下化計畫」改建工程，台鐵中壢車站拆除改建，工程期間改以中壢臨時前站繼續服務旅客，16日舉行中壢新站開工暨臨時前站啟用典禮。市府捷運工程局表示，鐵道局歷經2年施工，完成中壢臨時車站興建，營運初期，將協請台鐵局加強宣導旅客動線，並指派人員協助引導，以利旅客進出搭乘。

市府捷工局指出，中壢臨時前站工程包含車站大廳、機車停車場和臨時行李房等，另為提供前、後站旅客使用，鐵道局並整合原有臨時後站的跨站天橋，以保持前後站聯通，同時同步啟用臨時月台，提供隔日臺鐵正常旅運服務。臨時新站的啟用，除了為南桃園鄉親帶來煥然一新的都市景觀，同時也大幅提升了台鐵的乘車環境與服務品質。

▲配合「桃園鐵路地下化計畫」中壢新站開工。（圖／市府提供）

另外，因應中壢臨時前站完工啟用，旅客將改由車站西側的臨時站進出，桃園市政府交通局已先行在6月4日調整站區周邊道路動線，透過調整汽、機車下客區、接送區及計程車排班區，及在臨時站出口處新設行人號誌等措施，可滿足車輛接送旅客的臨停需求、分散車流，及確保行人穿越路口安全性。市府將密切觀察現場車位使用狀況及行車動態，適時滾動檢討臨時站周邊的交通配置。

新建中壢車站為「桃園鐵路地下化計畫」中最具關鍵的指標項目，涉及臺鐵、桃園捷運及機場捷運延伸線地下隧道施作順序及站體銜接作業，為因應機場捷運延伸線地下隧道需通過既有中壢站及軌道區下方，施工期間必須維持既有鐵路營運及鐵路地下化工程之推動，因此，既有中壢前站必須遷移，以騰出空間供機場捷運及中壢地下車站依序施作，為施工期間台鐵不能停止營運，須辦理多次的軌道切換工作，不僅工序繁瑣費時，施工過程更具挑戰性。

包括：立法委員呂玉玲、林月琴、涂權吉、魯明哲、海基會董事長鄭文燦、交通部長李孟諺、桃園市議員王珮毓、吳嘉和、徐景文、張曉昀、彭俊豪、黃瓊慧、黃崇真、黃敬平、劉曾玉春、劉仁照、魏筠、交通部鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長杜微、台鐵公司總經理馮輝昇、市府秘書長溫代欣、交通局長張新福、捷運工程局總工程司林義昌、中壢區長李日強、警察局中壢分局長唐嘉仁等均一同出席。