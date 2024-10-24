　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／黃牛夫妻檔狂掃50張周董門票！檢諭知張女「20萬交保」

▲▼ 黃牛夫妻 。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃牛夫妻檔被逮。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

北市刑大與文化局、刑事局等單位破獲全台最大黃牛夫妻檔，用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張，警方在23日下午前往桃園某5星級飯店逮人，並且查扣電腦裡相關訂購以及搶票資料，一併交由檢察官當證據。稍早台北地檢署複訊後，依涉偽造文書等罪，諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則持續偵訊中。

警方調查，劉姓男子與張姓女子為夫妻關係，劉男經營黃牛票買賣約11年，周杰倫演唱會在23日正式開賣，夫妻也加入搶票行列，先在網路平台主打「保證取票」，吸引粉絲下訂198張門票。

▲▼周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

經查，劉姓夫妻檔已收取64人約200萬的訂金，在開賣期間透過搶票軟體上網搶購，警方在23日搶票結束後於桃園某5星級飯店逮捕劉姓夫妻檔，發現2人已經搶下周杰倫50張演唱會門票，並且已經有序號。

全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦，但是2人得手的50張周杰倫演唱會門票，警方也當作證據一併交由檢察官檢視。

台北地檢署24日深夜複訊後，依涉偽造文書等罪，諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則持續偵訊中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻狂掃50張周董門票！張女「20萬交保」
大元在家陽台「聞到大麻味」！　PO文求助
快訊／威力彩邁入25連槓　下期頭獎「衝上6.3億元」
快訊／文化大學明天全校遠距上課
快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校停班課
快訊／北市3校明天停班停課
迷戀AI聊天機器人！美14歲少年收「1訊息」後輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黃牛夫妻檔海撈200萬　他遭聲押喊「我不服！」疑還有共犯

快訊／黃牛夫妻檔狂掃50張周董門票！檢諭知張女「20萬交保」

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活　還是江蕙忠實粉絲

短褲露肩辣妹遭上銬！男伴藏毒拒檢開撞　車頭爛毀趴地落網

桃園汽車回收場大火！爆炸聲不停民眾嚇壞　1人四肢灼傷急送醫

男大生借機車給女友雙載練騎　她竟無照闖紅燈...2人慘被撞噴

快訊／涉詐國教署補助160萬　政大附中前家長會長等4人遭約談

快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董座交保300萬董娘羈押禁見

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

基隆明天停班課？謝國樑喊共同生活圈：北北基桃一起宣布

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

快訊／黃牛夫妻檔海撈200萬　他遭聲押喊「我不服！」疑還有共犯

快訊／黃牛夫妻檔狂掃50張周董門票！檢諭知張女「20萬交保」

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活　還是江蕙忠實粉絲

短褲露肩辣妹遭上銬！男伴藏毒拒檢開撞　車頭爛毀趴地落網

桃園汽車回收場大火！爆炸聲不停民眾嚇壞　1人四肢灼傷急送醫

男大生借機車給女友雙載練騎　她竟無照闖紅燈...2人慘被撞噴

快訊／涉詐國教署補助160萬　政大附中前家長會長等4人遭約談

快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董座交保300萬董娘羈押禁見

黃牛殺手誕生！他嗆「檢舉到周杰倫演唱會當天」　過來人曝2難點

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

相關新聞

黃牛搶周杰倫50張票恐作廢　杰威爾回應了！

黃牛搶周杰倫50張票恐作廢　杰威爾回應了！

天王周杰倫（周董）12月將在台北大巨蛋舉辦睽違7年的個人演唱會，門票在昨天中午開賣引起全台「周董炫風」，而不少黃牛也紛紛出籠，北市刑大今在桃園地區逮捕全國最大黃牛組織，赫然發現組織成員竟是1對夫妻檔，當場查扣電腦以及相關證物，查出2人已經成功搶到50張周杰倫演唱會門票，並取得相關序號，但這對夫妻已收取64人約200萬的訂金。

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

黃牛搶到50張周董門票序號　存廢關鍵曝光

黃牛搶到50張周董門票序號　存廢關鍵曝光

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光

周杰倫阿妹接連開唱大巨蛋　周邊飯店住房率飆破8成

周杰倫阿妹接連開唱大巨蛋　周邊飯店住房率飆破8成

關鍵字：

黃牛票周杰倫演唱會夫妻檔警方

讀者迴響

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面