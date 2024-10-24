快訊／黃牛夫妻檔狂掃50張周董門票！檢諭知張女「20萬交保」

▲黃牛夫妻檔被逮。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

北市刑大與文化局、刑事局等單位破獲全台最大黃牛夫妻檔，用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張，警方在23日下午前往桃園某5星級飯店逮人，並且查扣電腦裡相關訂購以及搶票資料，一併交由檢察官當證據。稍早台北地檢署複訊後，依涉偽造文書等罪，諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則持續偵訊中。

警方調查，劉姓男子與張姓女子為夫妻關係，劉男經營黃牛票買賣約11年，周杰倫演唱會在23日正式開賣，夫妻也加入搶票行列，先在網路平台主打「保證取票」，吸引粉絲下訂198張門票。

▲周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

經查，劉姓夫妻檔已收取64人約200萬的訂金，在開賣期間透過搶票軟體上網搶購，警方在23日搶票結束後於桃園某5星級飯店逮捕劉姓夫妻檔，發現2人已經搶下周杰倫50張演唱會門票，並且已經有序號。

全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦，但是2人得手的50張周杰倫演唱會門票，警方也當作證據一併交由檢察官檢視。

台北地檢署24日深夜複訊後，依涉偽造文書等罪，諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則持續偵訊中。