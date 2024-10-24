暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

▲左側潭美颱風周日或下周一可能回轉，右側「準康芮」颱風朝西移動。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

劇烈降雨還沒結束，受潭美颱風外圍環流和東北季風影響，北北基和宜蘭出現豪大雨，今(24日)到明天清晨為降雨高峰，「護國神山」阻擋下，西半部的苗栗以南到台南晴到多雲。由於潭美颱風周日到下周一可能「回轉」，是否與朝西移動的準「康芮」發生交互作用，仍待觀察。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，受到潭美颱風外圍環流和東北季風影響，北北基、宜蘭出現顯著降雨，今天到明天清晨為降雨高峰期，北北基、宜花東都要留意豪雨或局部豪雨以上等級降雨，風場影響下風浪大。

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根據氣象署統計，今天降雨分布在北海岸和東北部，今天凌晨到目前為止，台北山區陽明山累積降雨超過300毫米，基隆、新北市山區、宜蘭山區累積雨量破200毫米，稍早有明顯對流通過，蘭嶼累積雨量也超過100毫米；另若從昨天統計至今天下午3點，陽明山累積雨量已達500毫米，宜蘭縣也超過300毫米，由於降雨持續，預估累積雨量還會上升。

謝佩芸指出，東北季風南下，迎風面北海岸受地形影響，今天凌晨東北季風帶來降雨鎖定該地區，目前雨勢還沒變小，北海岸、陽明山區要留意劇烈降雨；颱風帶來外圍環流偏東風到東南風接近台灣，東半部海面雲系多，宜蘭、花蓮、台東逐漸出現一波一波雨勢。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

較大雨勢可能持續到明天清晨，謝佩芸進一步說明，今天白天到晚上降雨持續，北海岸、宜蘭尤其山區降雨明顯，下半天花東降雨也增加，宜蘭山區、北海岸發布大豪雨特報，基隆、大台北山區、宜蘭平地、花東有局部豪雨；明天白天後北台灣降雨變小，花東降雨持續，宜蘭會有較大雨勢，明天入夜或周六清晨才會明顯緩和。

不過「護國神山」阻擋下，中南部躲過劇烈降雨，謝佩芸表示，因中央山脈阻擋，西半部尤其苗栗以南到台南降雨不明顯，晴到多雲為主，但颱風帶來風力相當強勁，尤其台灣海峽這一側，金馬離島地區有強風，苗栗到彰化沿海風力非常大，明天風力會比今天小1到2級。

整體溫度趨勢，謝佩芸說明，今天受東北季風影響，北台灣明顯較涼，明天仍吹東北季風，但強度減弱一些，溫度有回升狀況，西半部背風面溫暖有些熱，周六、周日暖熱，下波東北季風預計下周一(28日)開始影響，溫度會逐漸降低，下周二、三氣溫下降明顯。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於熱帶系統動態，謝佩芸表示，今天下午潭美颱風位台灣南方呂宋島往南海，位置朝西移動，未來幾天漸漸通過南海，周日到下周一導引氣流受北方槽線影響，會在南海出現回轉，強度減弱，是否會維持颱風強度仍待持續觀察。

此外，今天上午8點關島附近海面有熱帶低壓生成，有增強為颱風趨勢，將是今年第21號颱風「康芮」。謝佩芸分析，該熱帶系統路徑將向西移動，下周一、下周二接近菲律賓東方海面，有資料認為它會北轉，但有模式預測往西前進，兩顆颱風是否會有互動，因熱帶低壓移動到台灣附近還有4到5天，要看潭美距離遠近和強弱，都會牽動是否有交會作用。

不過謝佩芸指出，因該熱帶系統後期預測分歧大，若接近菲律賓東方海面北轉且離台灣遠，台灣屆時將僅有東北季風影響，若路徑又往菲律賓移動並朝南海前進，要留意是否有東北季風，可能又會有共伴效應。