全民運10／26屏東開幕　警加強安維+交通疏導

▲「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」10月26日在屏東縣民公園登場，警方規劃好交通等勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府舉辦的「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」將於10月26日在屏東縣民公園登場，除了精彩開幕表演及聖火進場儀式外，選手之夜演唱會更邀請堅強的金曲卡司，讓來自全國的運動員感受屏東的熱情，也讓屏東縣民一同綻放榮光。

為確保活動順利進行及維護現場秩序，屏東警分局規劃部署多項安維措施，派遣超過200名維安警力進駐現場加強疏導管制，以維護現場秩序與安全。另加派警力實施外圍交通管制及活動會場防搶防竊工作外，另規劃「防踩踏」安維警力，在活動期間密切留意人流狀況，並有效疏導人群，確保安全。

活動期間，交通管制動線及停車資訊如下，籲請參與民眾配合警方指引：

1.如要前往台糖街旁汽車停車場或台糖三街與廣東南路口的汽車停車場，請配合指引，自台糖街東行後，左轉台糖三街北上進入停車場，切勿駛入人潮聚集的台糖街圓環，以免造成危險。

2.機車停放以縣民公園入口圓環兩側及圓環旁機車停車場為主，行駛時請注意行人安全及接駁車動線，減速慢行。

3.駕車民眾如遇會場周圍停車場滿位時，亦可改停放仁愛國小周邊停車場，再轉乘「2024全民運開幕接駁車」前往會場。

屏東警分局長蔡培元表示，活動當日勢必吸引大量人潮，警方會以最高標準維護活動安全，也提醒大家參加活動時，務必注意隨身財物安全並攜帶簡易的照明設備，以維護自身安全；親子同行應隨時關注孩童行蹤，避免脫離視線；駕車民眾則請先了解會場周邊停車位置，並耐心配合警察同仁的管制與指引；會場內的機動派出所亦有員警進駐，如有需要可隨時前往請求協助。