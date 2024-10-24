　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全民運10／26屏東開幕　警加強安維+交通疏導

▲「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」10月26日在屏東縣民公園登場，警方規劃好交通等勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」10月26日在屏東縣民公園登場，警方規劃好交通等勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府舉辦的「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」將於10月26日在屏東縣民公園登場，除了精彩開幕表演及聖火進場儀式外，選手之夜演唱會更邀請堅強的金曲卡司，讓來自全國的運動員感受屏東的熱情，也讓屏東縣民一同綻放榮光。

▲「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」10月26日在屏東縣民公園登場，警方規劃好交通等勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」10月26日在屏東縣民公園登場，警方規劃好交通等勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為確保活動順利進行及維護現場秩序，屏東警分局規劃部署多項安維措施，派遣超過200名維安警力進駐現場加強疏導管制，以維護現場秩序與安全。另加派警力實施外圍交通管制及活動會場防搶防竊工作外，另規劃「防踩踏」安維警力，在活動期間密切留意人流狀況，並有效疏導人群，確保安全。

活動期間，交通管制動線及停車資訊如下，籲請參與民眾配合警方指引：

▲「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」10月26日在屏東縣民公園登場，警方規劃好交通等勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2024全民運動會-開幕典禮暨選手之夜」10月26日在屏東縣民公園登場，警方規劃好交通等勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

1.如要前往台糖街旁汽車停車場或台糖三街與廣東南路口的汽車停車場，請配合指引，自台糖街東行後，左轉台糖三街北上進入停車場，切勿駛入人潮聚集的台糖街圓環，以免造成危險。

2.機車停放以縣民公園入口圓環兩側及圓環旁機車停車場為主，行駛時請注意行人安全及接駁車動線，減速慢行。

3.駕車民眾如遇會場周圍停車場滿位時，亦可改停放仁愛國小周邊停車場，再轉乘「2024全民運開幕接駁車」前往會場。

屏東警分局長蔡培元表示，活動當日勢必吸引大量人潮，警方會以最高標準維護活動安全，也提醒大家參加活動時，務必注意隨身財物安全並攜帶簡易的照明設備，以維護自身安全；親子同行應隨時關注孩童行蹤，避免脫離視線；駕車民眾則請先了解會場周邊停車位置，並耐心配合警察同仁的管制與指引；會場內的機動派出所亦有員警進駐，如有需要可隨時前往請求協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
梁云菲突認分手！　2句話洩感情現況
無照女載男友闖紅燈　2人慘被撞噴畫面曝
爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活
王陽明70歲超辣岳母開衩禮服走光了　特地返台久違露面
新冠新變種XEC全球竄升！專家憂11月進入台灣
快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董娘羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馨心學堂樂齡課程　志工教農村長輩「手機唱歌玩遊戲」

全民運10／26屏東開幕　警加強安維+交通疏導

元智大學「麵包節」做公益　愛心麵包單日狂賣2500個

環境部全面體檢SRF三成不合格　蘇俊賓呼籲落實歐盟標準

古寧頭75週年音樂會！秀蘭瑪雅金門開唱　現場官兵超嗨

台灣設計展藍晒圖展區　首波巷仔Niau與HOYA小虎爺雙貓出擊

台東2024鐵花燈之祭全新主題　極地童話10／25亮燈

台東「旗魚季+臍橙節」開跑　體驗品嘗東海岸當季美食

山陀兒受災嚴重　立委爭取台東釋迦納農損救助

數發部台東展示高空通訊平台　強化我國通訊應變韌性

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

馨心學堂樂齡課程　志工教農村長輩「手機唱歌玩遊戲」

全民運10／26屏東開幕　警加強安維+交通疏導

元智大學「麵包節」做公益　愛心麵包單日狂賣2500個

環境部全面體檢SRF三成不合格　蘇俊賓呼籲落實歐盟標準

古寧頭75週年音樂會！秀蘭瑪雅金門開唱　現場官兵超嗨

台灣設計展藍晒圖展區　首波巷仔Niau與HOYA小虎爺雙貓出擊

台東2024鐵花燈之祭全新主題　極地童話10／25亮燈

台東「旗魚季+臍橙節」開跑　體驗品嘗東海岸當季美食

山陀兒受災嚴重　立委爭取台東釋迦納農損救助

數發部台東展示高空通訊平台　強化我國通訊應變韌性

北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」　老饕傻眼：要變美食沙漠了

台南新社宅招標　車程12分到台鐵

速霸陸推出「BRZ珍珠紫特仕版」　美規限量500台、手排獨享

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

「國光女神」突認分手了！　梁云菲2句話洩感情現況

王彩樺容貌焦慮「每個禮拜跑醫美」！　臉變到老公認不出：不能讓自己變醜

彈幕射擊《Rabi-Ribi白金版》特典開箱　重回兔娘爽快蹦蹦感

3男在公司抓老鼠「突被襲擊」 他嚇瘋秒爬沙發跳上桌避難

地方熱門新聞

日月潭花火音樂嘉年華首場吸2.68萬人

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

桃園閩南書院「答喙鼓」決賽　10/27精彩登場

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

桃園捷運經費地方需自籌近千億　林政賢關切

南投新增暨恢復4處科技執法及區間測速12／1上線

張善政感謝景文汽車玻璃　捐贈復康巴士

百名重傷馨生人近距離共賞日月潭璀璨花火

高市衛生局副局長挨轟　綠議員幫緩頰

台東地籍導航通　推出不到1年近4萬人使用

明年開徵碳費　盧秀燕請命8成留地方

不滿叔叔亂堆雜物！高雄男酒後失控涉嫌縱火

更多熱門

相關新聞

屏警嚴格執法取締大型車輛違規282件

屏警嚴格執法取締大型車輛違規282件

為減少大型車輛肇事風險，屏東縣政府警察局近期針對大型車違規行為展開強力取締行動；今年已告發5059件違規；並在10月21至23日起連續3天的專案勤務中，取締了282件違規，顯示警方維護交通秩序的決心。這項執法專案不僅是為了嚇阻違規，也在於保障民眾的行車安全。

母騎機車找女兒迷路　里港警溫馨送會面

母騎機車找女兒迷路　里港警溫馨送會面

自小客下台88潮州交流道 方向盤故障翻車

自小客下台88潮州交流道 方向盤故障翻車

屏東男拿水果刀上門理論　目擊民眾機警奪刀

屏東男拿水果刀上門理論　目擊民眾機警奪刀

網路交友淪面交車手　37歲女上門取155萬慘了

網路交友淪面交車手　37歲女上門取155萬慘了

關鍵字：

2024全民運動會選手之夜屏東警察交通

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面