屏警嚴格執法！3天取締大型車輛違規282件

▲屏東縣政府警察局三天專案取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為減少大型車輛肇事風險，屏東縣政府警察局近期針對大型車違規行為展開強力取締行動；今年已告發5059件違規；並在10月21至23日起連續3天的專案勤務中，取締了282件違規，顯示警方維護交通秩序的決心。這項執法專案不僅是為了嚇阻違規，也在於保障民眾的行車安全。

近年來，屏東縣內發生多起涉及大型車的交通事故，尤其在部分易肇事路段，大型車輛違規行為更為普遍，如行駛禁行路段、超速及闖紅燈等，已嚴重威脅道路使用者的安全。經過交通事故數據分析，這些違規行為經常是導致重大事故的主因，屏東縣政府警察局聯合監理機關啟動專案勤務，加強在易肇事路段的巡邏及違規取締，以期能有效遏阻事故發生。

21至23日3天的「取締大型車違規」專案勤務，出動警力在事故多發路段加強巡邏，並配合監理機關聯合稽查，共取締了282件違規行為，主要集中在行駛禁行路段（264件）、超速（11件）、闖紅燈（5件）及無照駕駛(2件)等。

警察局局長戴台㨗呼籲，大型車駕駛人應自覺遵守交通規則，以確保行車安全，減少交通事故的發生。執法並非以處罰為目的，而是希望能導正部分駕駛的不良習慣，藉由執法來強化違規者的法治觀念，進而達到嚇阻效果。警察局將持續透過取締和宣導雙管齊下，期望提升用路人對交通安全的重視，共同維護良好的交通秩序。