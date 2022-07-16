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別改了！　汽車改加裝穩壓器引火災

▲消防局火災後調查係汽車引擎室內，車主自行加裝穩壓器，其穩壓器電源線正極與主機板連接處燒熔引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲消防局火災後調查係汽車引擎室內，車主自行加裝穩壓器，其穩壓器電源線正極與主機板連接處燒熔引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

汽車使用人為增加馬力、提升電流或穩定電壓等因素，常有自行改加裝情形，而其改加裝處，經常是引起火燒車之起火原因，除了汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物，且保固車輛改加裝處發生火災，原廠不提供保固服務，請汽車使用人小心謹慎、不要自行改加裝。

2022年7月初於台南市仁德區大賣場地下室停車場，發生一起停放之汽車其引擎室內部竄出濃煙及火舌，消防局據報仁德區1處賣場仁德店地下室停車場有一部汽車竄出黑煙，並伴隨著些許火舌，店家有使用滅火器滅火…，消防局立即派遣仁德消防分隊前往搶救，並由中隊長指揮搶救，到達時發現係停放於地下室停車場之汽車發生火災，賣場人員先以乾粉滅火器初期滅火，但引擎室內部仍有許多濃煙竄出。

消防人員立即拿三用敲棒開啟引擎蓋，同時往燃燒處進行出水滅火，火勢迅速撲滅，因賣場人員初期滅火得宜及消防人員後續撲滅火勢，並無延燒鄰近汽車，亦無燒損建築物。消防局火災後調查係汽車引擎室內，車主自行加裝穩壓器（俗稱逆電流、超級電容等，儘管名稱不一，其效用相類似），其穩壓器電源線正極與主機板連接處燒熔引起火災。

▲消防局火災後調查係汽車引擎室內，車主自行加裝穩壓器，其穩壓器電源線正極與主機板連接處燒熔引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查穩壓器構造為數顆電容器並聯組裝在機件外觀盒內，經由電源線與電瓶連接，當汽車電瓶負載變大電流供應不足時，穩壓器放出儲存的電流供應，同時穩定電壓，乍看之下好像相當實用，但因為自行改加裝之產品，其安全性恐無法符合原廠車輛安全規範，因此加裝之穩壓器發生起火案件於火災調查上時有所聞。

▲消防局火災後調查係汽車引擎室內，車主自行加裝穩壓器，其穩壓器電源線正極與主機板連接處燒熔引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局提供下列建議，以防類似火災案件持續發生：一、車輛請保持原廠狀態，特別是新車或保固中車輛，切勿擅自改(加)裝引擎室內之零組件，以避免發生車輛火災。二、坊間該類似穩壓器產品繁多，其功用不外乎提升引擎效能、穩定車內電壓、保護車內電子產品及延長電池壽命等，但只要加裝相關電子產品，即多一分故障或引火之危險，切勿任意裝設。三、車輛一定期間或一定里程，請至原廠或信譽良好之車廠檢修，發現車輛機件有故障或損壞之虞時，請修復或更換，以免行駛中造成危險，甚至火燒車。

市長黃偉哲呼籲市民朋友不要自行改加裝車輛外，並請駕駛人依速限、標誌及標線小心駕駛，開啟自動駕駛輔助功能及防護系統時，仍需專心駕駛，以避免交通事故火燒車發生。

消防局李明峯局長提醒民眾，如發現交通事故有人受傷、受困或車輛起火燃燒，請撥打119報案，消防局將儘速派遣適當救災車輛前往搶救，但請將事故地點位置講述清楚，並可提示大目標，以利救災車組可迅速到場搶救。

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