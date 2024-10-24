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人妻提離婚「公公趁機告白」承諾再嫁每月給10萬　網笑：父子丼get

決定離婚的人妻突然被公公示愛，開出的承諾讓她十分猶豫。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

相愛容易相處難，婚姻如何保鮮是許多夫妻面臨的難題。一名人妻不滿老公整天遊手好閒，擔心生活沒有保障，決定提出離婚。不料此時公公卻主動示愛，並承諾媳婦之後跟他在一起，每個月都會提供10萬元家用金，令她陷入猶豫。

該名人妻在臉書社團「毒故九賤婆媳討論區」發文，抱怨老公不找工作賺錢，導致婚姻生活沒有保障，因此決定提離婚。沒想到公公卻趁機示愛，令她措手不及。

人妻透露，公公得知她打算離婚後，不僅提出交往要求，甚至承諾只要兩人一起再婚，就每個月給她10萬元家用金。或許是公公出手太大方，突如其來的請求讓人妻陷入兩難，「我該接受嗎？但是我覺得這樣的關係很複雜。」猶豫該如何回應公公。

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貼文一出隨即引發討論，網友紛紛湊熱鬧表示「有10萬哪裡複雜？」，「畫個餅讓妳跳， 真的拿到錢再說吧」，「公公還能活多久」，「先拿個200萬再說吧，不然都是出一張嘴而已」「建議先立白紙黑字」。

不過多數人懷疑，如此狗血的劇情高機率是篇幻想文，留言調侃「A片看太多」「結果公公戶頭只有20萬，爽睡2個月！」「父子丼get」。


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