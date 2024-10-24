快訊／黃牛夫妻檔海撈200萬　他遭聲押喊「我不服！」疑還有共犯

▲黃牛夫妻檔被逮。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

北市刑大24日在桃園地區逮捕全國最大黃牛組織，赫然發現組織成員竟是1對夫妻檔，並查出2人用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張、收取64人約200萬的訂金，警方當場查扣電腦以及相關證物，移送北檢。檢方稍早諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則被聲押禁見。

台北地檢署24日深夜複訊後，依涉偽造文書等罪，諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男被聲押禁見。據悉，劉男得知遭聲押禁見時，疑似心有不甘，還當場大喊「我不服」。目前疑有共犯未到案，檢警將持續追查。

▲周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，劉姓男子與張姓女子為夫妻關係，劉男經營黃牛票買賣約11年，周杰倫演唱會在23日正式開賣，夫妻也加入搶票行列，先在網路平台主打「保證取票」，吸引粉絲下訂198張門票。

經查，劉姓夫妻檔已收取64人約200萬的訂金，在開賣期間透過搶票軟體上網搶購，警方在23日搶票結束後於桃園某5星級飯店逮捕劉姓夫妻檔，發現2人已經搶下周杰倫50張演唱會門票，並且已經有序號。

全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦，但是2人得手的50張周杰倫演唱會門票，警方也當作證據一併交由檢察官檢視。